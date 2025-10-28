'Exatlón México': Evelyn Guijarro acusa al 'Mono' Osuna de violencia; se desata el caos en TV Azteca

Ciudad de México.- La reconocida lanzadora de jabalina mexicana, Evelyn Guijarro, acaba de causar un revuelo dentro de la competencia de Exatlón México, debido a que después de una de las carreras, acusó de violencia a su contrincante del equipo rojo, Mario 'El Mono' Osuna, por lo que incluso le gritó "con las mujeres no". Ante esta situación, entre los millones de fans de TV Azteca se desató el caos.

El pasado lunes 27 de octubre, se compitió por La Ventaja, que es el juego en el que ambos equipos luchan por conseguir cinco puntos, y esto hace que cualquiera de los hombres, en el caso de esta semana, que esté en riesgo de su equipo, tenga una vida extra en el Duelo de Eliminación. Cabe recalcar que en esta ocasión, los azules se impusieron a los rojos y ganaron la mencionada vida extra.

Dado a que ambos equipos estaban en match point, el punto final se decidía en relevos, y para otorgar el punto, los rojos confiaron en 'El Mono' y Mati Álvarez, mientras que los azules mandaron a Ernesto Cazares y Evelyn. Al inicio, Ernesto se enfrentó a Mati, y en la segunda mitad sería Osuna contra la tiradora de jabalina, quién llevaba una gran ventaja, sin embargo, al toparse en el reilete, el atleta rojo lo empujó con fuerza e hizo que cayera al suelo.

Poco después, Evelyn lo derrotó en la zona de tiro y le gritó "con las mujeres no", a lo que 'El Mono' la ignoró por completo, aunque sí la escuchó. Esto pues al regresar a La Villa, que aún no había sido puesta en juego, declaró que él no tenía porque darle el pase, que así era la competencia y el más fuerte era el que pasaba primero y que no por el hecho de ser mujer le daría el pase, que en el All Stars era así.

Pero, por el lado de los azules, en La Barraca, Evelyn les comentó a sus compañeros y ante cámara, que ella lo ve mal porque ella llegó primero y ya tenía la ventaja, y en caso de no querer dar el pase, no fue correcta la manera violenta en la que le aventó el reilete, pues considera que pudo haberla superado de una manera más gentil, que ella cedería por su fuerza, no que la mandara al suelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui