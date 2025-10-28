Hija de Alexis Ayala habla sobre los temblores de su padre y despierta sospechas de párkinson

Ciudad de México.- Hace casi un mes terminó el popular reality show La casa de los famosos México, edición 2025. A pesar de que los exintegrantes tomaron caminos distintos, algunos siguen dando de qué hablar, empezando por el villano de melodramas Alexis Ayala, quien desde su ingreso al programa fue señalado por tener una salud extremadamente delicada. Ahora, han surgido nuevas versiones al respecto.

Una de las más virales indica que Alexis podría presentar principios de párkinson, pues durante las grabaciones se le observó con ligeros temblores en las manos, uno de los síntomas más característicos de esta afección cerebral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el párkinson no solo provoca deterioro físico, sino que en varias ocasiones puede derivar en demencia.

Sin embargo, ante estos rumores, se pronunció Stephanie, hija de Alexis Ayala, a través de la revista TV Notas, desmintiendo por completo las habladurías. La verdadera causa de estos movimientos, explicó, se debe a su ansiedad: "Él, con lo de su infarto y lo de la tiroides, está con sus doctores. Esos pequeños movimientos eran de repente por desesperación o ansiedad por la espera. Las esperas eran muy largas", señaló.

Alexis Ayala

Aprovechando el espacio, la también actriz compartió su postura respecto al supuesto mal comportamiento de su padre en La casa de los famosos México 2025. Como se recordará, el artista fue catalogado como un hombre no solo violento, sino también manipulador y misógino. Afortunadamente, Stephanie prefiere no tomárselo a mal y enfocarse en el amor que está recibiendo.

De hecho, el medio antes citado recordó las presuntas ofensas que Alexis realizó a algunos participantes, como Mariana Botas y Dalilah Polanco: "Son cosas del juego que todo el mundo esperaba en los posicionamientos los domingos. Él realmente no fue ofensivo. Solo decía las cosas al aire y cada uno interpretaba lo que quería”, recalcó la excelebridad, quien actualmente reside en Estados Unidos.

