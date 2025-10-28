¡Impactante! Ninel Conde gasta más de 200 mil pesos en cirugía para cambiar el color de sus ojos

Ciudad de México.- Ninel Conde sorprendió a la audiencia del programa de espectáculos Sale el Sol al revelar su radical cambio de apariencia, que ha dejado a más de uno impactado. La exitosa cantante mexicana, mayormente conocida como El Bombón Asesino, decidió someterse a un procedimiento estético irreversible que consiste, nada más y nada menos, en cambiar el color de sus ojos.

De hecho, según el conductor Gustavo Adolfo Infante, la actriz de Televisa acudió el pasado fin de semana a una clínica especializada en este tipo de intervenciones ubicada en Nueva York, e incluso se compartió una fotografía donde es evidente que sus ojos pasaron de un tono marrón a un verde olivo: "Yo ya sabía que se había cambiado el color de los ojos, pero hasta no verla no creerlo. Fue a Nueva York", destacó Gustavo Adolfo.

De inmediato, se sumó a la conversación Joanna Vega-Biestro, quien señaló que actualmente este tipo de procedimiento sigue siendo riesgoso, y aprovechó para mencionar el caso del ex boxeador y político Jorge Kahwagi, quien según se dice estuvo a punto de perder la vista. Precisamente, se comenta de esta figura pública que es adicto a modificar su apariencia física, hasta el punto de haberse transformado notablemente con los años.

Modificó el color de sus ojos (@saleelsoltv)

El titular de De primera mano aclaró que, para lograr este resultado, la exnovia de José Manuel Figueroa gastó aproximadamente 12 mil dólares, equivalentes a unos 220 mil pesos mexicanos. Por su parte, Ana María Alvarado hizo un polémico análisis, sugiriendo que Ninel podría estar atravesando problemas psicológicos: "Creo que va más allá, es la aceptación de quién eres frente al espejo. Pero cuando el cambio es constante y diario, habría que replantearse si no es algo emocional".

uD83DuDEA8 #ULTIMAHORA | NINEL CONDE se sometió a una NUEVA CIRUGÍA para CAMBIAR el color de sus ojos uD83DuDC41???



El fin de semana acudió a la clínica KERATO en Nueva York con el Dr. Movshovich para modificar de forma PERMANENTE su tono de marrón a VERDE OLIVO uD83DuDE31uD83DuDE31#BombonAsesino #NinelConde… pic.twitter.com/0veIaeBTOZ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 29, 2025

Otro caso que en su momento captó la atención fue el de Alma Cero, quien fue duramente criticada en redes sociales porque algunos afirmaban que sus ojos se veían extraños. Ella argumentó que no existía ningún riesgo y que el cambio era simplemente algo que la hacía feliz. Por el momento, las plataformas oficiales de la exparticipante de La Casa de los Famosos México, edición 2025, todavía no han emitido ninguna postura.

Fuente: Tribuna del Yaqui