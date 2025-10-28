"Mitómano manipulador": Filtran que Eleazar Gómez maltrataría a su novia y porqué no lo ha denunciado

Ciudad de México.- Una supuesta amiga de Miriam García, que es la actual pareja de Eleazar Gómez, recientemente ha dado una entrevista en la que filtra que supuestamente la joven sería maltratada por el actor de Televisa, destacando que debido a que él es un "mitómano manipulador", ha logrado envolverla y así impedir que lo denuncie por "amor".

En medio de los señalamientos de Ana María Alvarado, en el que acusa a Eleazar de violentar a su actual pareja, y que ya pensaría en demandarlo, en TV Notas han compartido una entrevista con una presunta amiga de la novia de Eleazar, en la que asegura que el exacto de Televisa sigue siendo un violento, pero ella no lo quiere ver y ha cambiado por él: "Miriam está cegada y manipulada por él. Cree que las cosas que le ha hecho han sido por ‘amor’ y que va a poder cambiarlo. ¡Es la única que no ha abierto los ojos!".

Según a fuente, la hermana de Ian García cambió radicalmente su manera de ser, y ahora usa lentes oscuros, playeras de manga larga y hasta cubrebocas, y que cada que se quiere indagar el motivo, ella se molesta y no da una respuesta, sino que evade el tema a toda costa: "Al intentar interrogarla sobre sus actitudes extrañas, nos mandó a la fregada. Dijo que ella ya estaba grandecita para tomar sus decisiones y que tenía claro por qué seguía en esa relación. A todos nos pidió que no nos metiéramos en su vida".

Ante esto, señaló que el exintegrante de Los Wapayasos por eso dejó de seguir a Gómez de Instagram, por la manera en que ve a su hermana, destacando que ella y todos temen por la seguridad y la salud mental de Miriam, que ha cambiado demasiado a causa del actor: "Después de conocer el pasado de este señor, me queda claro que es su modus operandi y que no cambiará. He intentado no meterme en esto, pero no puedo estar callada ante un problema así. Me preocupa la salud física y mental de mi amiga. Eleazar la está cambiando su conveniencia".

Me enteré de que supuestamente hay videos. Ojo, yo no los he visto, pero en nuestro círculo se comenta. Se ve el supuesto maltrato físico. Es un tema que ya escaló y Miriam es la única que no ha abierto los ojos. No lo quiere denunciar. Se puso necia diciendo que ‘es el amor de su vida’. No entiendo de qué le sirve tener título universitario y saber varios idiomas si se dejará manipular por un hombre con antecedentes de agresión y violencia. Por eso sus papás no estuvieron de acuerdo con el noviazgo cuando se los anunció", agregó la fuente.

En cuanto al porque Miriam no lo denuncia, es porque es un "mitómano, manipulador y chantajista", que solamente envuelve a las mujeres y juega con sus mentes: "Como es guapo y 'quesque' exitoso, ellas prefieren callarse por el miedo a las repercusiones. Es el típico hombre que se chinga a la mujer para después pedirle perdón con flores". Pero, destacó que en La Granja VIP con sus problemas con compañeras, como Sandra Itzel, demuestra que tiene razón, pues no se pone con los hombres, porque sabe que lo superan.

Por eso Miriam tuvo que salir al rescate y defenderlo en el programa. Me enteré de que, al parecer, todavía la semana pasada Eleazar había sido el más bajo en las encuestas del próximo eliminado y evidentemente necesitaban un momento así en televisión nacional para intentar limpiar su imagen, subir los votos y mantenerlo dentro", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui