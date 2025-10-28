¿Pierde demanda? Christian Nodal llega a Fiscalía y toma drástica decisión en su caso contra disquera

Ciudad de México.- La tarde de ayer, el cantante Christian Nodal acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para atender una diligencia relacionada con la demanda interpuesta por su exdisquera Universal Music, en la que se le acusa de presunta falsificación de documentos con el fin de reclamar la autoría de algunos temas musicales. Este procedimiento forma parte de un conflicto legal que ha mantenido al artista en el centro de la controversia en los últimos años.

Durante su comparecencia, las autoridades notificaron formalmente a Jesús Jaime González Terrazas, padre del cantante, Silvia Cristina Nodal Jiménez, su madre, y Christian Jesús González Nodal, nombre real del cantante, sobre la judicialización del caso, lo que implica que la investigación avanza hacia una posible audiencia inicial. En este proceso, también se acreditó la designación de nuevos abogados que representarán a la familia Nodal, dejando sin efecto a los anteriores defensores.

De acuerdo con lo trascendido, la Fiscalía otorgó acceso a la carpeta de investigación a los nuevos representantes legales el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, con el propósito de preparar la defensa correspondiente antes de la audiencia inicial, cuya fecha aún no ha sido determinada. Este drástico cambio, es considerado clave dentro del proceso judicial, ya que permitirá a la defensa conocer a fondo los elementos que la parte acusadora ha presentado.

La diligencia se llevó a cabo en un ambiente de total hermetismo. el esposo de Ángela Aguilar llegó discretamente a las instalaciones de la FGR, evitando el contacto con los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Ni el cantautor ni su defensa legal ofrecieron declaraciones sobre el avance del caso, lo que ha generado aún más especulaciones sobre el rumbo que podría tomar el proceso.

El conflicto entre Christian Nodal y la compañía discográfica se remonta a varios años atrás, cuando surgieron desacuerdos sobre la propiedad intelectual y derechos de autor de algunas de sus composiciones. La empresa sostiene que Nodal habría presentado documentos alterados para acreditarse como autor único de ciertos temas, mientras que el intérprete de Botella tras botella ha insistido en que las acusaciones carecen de fundamento.

Especialistas en derecho musical señalan que este tipo de casos pueden tener consecuencias tanto económicas como reputacionales, ya que la falsificación de documentos constituye un delito federal. En caso de comprobarse las acusaciones, el cantante podría enfrentar sanciones significativas, aunque hasta el momento no se ha emitido ninguna resolución judicial definitiva.

Por ahora, el proceso se mantiene en etapa de investigación y Nodal deberá esperar la programación de la audiencia inicial para presentar su defensa formalmente. Mientras tanto, el compositor continúa con sus compromisos profesionales, aunque el tema legal ha comenzado a influir en su imagen pública y en la percepción de sus seguidores, quienes se mantienen atentos al desenlace del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui