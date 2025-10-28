¿Quién gana hoy Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México? Resumen de este martes 28 de octubre de 2025

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora en los spoilers filtrados para este martes 28 de octubre del 2025, se dice que para esta noche no habrá sorpresa con respecto a los presuntos ganadores del Duelo de los Enigmas, además de que presuntamente habrá un momento de suma angustia en los rojos y quién perdería en la Zona de Riesgo.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va empezando y ya se encuentra muy intensa, pues se dice que ante el drama del tema feminista entre Evelyn Guijarro y El Mono, las tensiones estarán muy fuertes, pero que eso no sería todo, sino que Ella Bucio, va a recibir una llamada trágica, tanto que se consideraría que podría salir de la competencia antes de un duelo de eliminación.

De la misma manera, se ha revelado que se jugará un Duelo por la Zona de Riesgo, el cual se basa en que se conocerá la primera atleta que irá al Duelo de Eliminación el próximo domingo 2 de noviembre del año en curso. Hasta el momento, no hay filtración del nombre, pero se dice que el primero en salir sería una vez más, una integrante de los rojos y en estadísticas de estas semanas, sería Benjamín o Villaluz de los azules.

Ante la eliminación de Karen, los Azules tuvieron que hacer uso de su poder ultra secreto y llamar a "Los Defensores de la Luz".



Exatlón México, lunes a viernes, a las 7:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/Ck7OiF3ORa — Exatlón México (@ExatlonMx) October 28, 2025

Con respecto a que pasará en el Duelos de los Enigmas, se dice que las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de los azules, como en las dos primeras semanas, pero que en esta ocasión sería algo más cerrado, y que habría un marcado muy pegado entre los rojos y azules, pero que el equipo de Koke Guerrero seguiría dominando y se llevarían la noche, una vez más.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar como el pasado en el que los rojos remontaron y sorprendan, como pasó en el duelo de la Supervivencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui