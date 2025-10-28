Shock en la Realeza: Príncipe Andrés y la exigencia a Rey Carlos III para renunciar a sus títulos

Londres, Reino Unido.- De nueva cuenta, los millones de seguidores de la Realeza, han vuelto a quedar en un completo shock, debido a que hace poco se filtró exigencia que supuestamente el Príncipe Andrés le hizo a su hermano, el actual Su Alteza real, el Rey Carlos III, para aceptar él mismo y lanzar el comunicado de que renunciaba a sus títulos reales y militares, tras su nuevo escándalo con el tema de Jeffrey Epstein.

Después de que salieran a la luz nuevos correos de Andrés dirigidos a Epstein, en los que se comprobaba que mintió el exroyal en su juicio, al afirmar que cortó contacto con el pedófilo empresario estadounidense, tras saberse su red de tráfico sexual, y la publicación de las memorias de su víctima, Virginia Giuffre, Andrés lanzó un comunicado en el que afirmó que oficialmente dejaba de ser el duque de York: "Me mantengo firme en mi decisión de hace cinco años de dar un paso atrás en la vida pública. Con el acuerdo de Su Majestad, creemos que debo ir más allá. No utilizaré mi título ni los honores que se me han concedido".

Como era de esperarse, el público no tardó en reaccionar, celebrando en su mayoría, la decisión del hijo de la difunta Reina Isabel II, en especial la familia de Virgina, quienes aseguraron que esto era solo el primer paso a la justicia que se merecían las víctimas de esta red de tráfico y sobre todo, Giuffre: "Nosotros, la familia de Virginia Roberts Giuffre, creemos que la decisión del príncipe Andrés de renunciar a sus títulos es una reivindicación para nuestra hermana y para todos los supervivientes".

El Príncipe Andrés de Reino Unido renunció a su título de Duque de York y a sus honores luego de conversaciones con el Rey Carlos III y su familia inmediata

Royal Lodge, donde prácticamente vive gratis, ha sido presionado para abandonar dicha mansión, pero ha puesto una lujosa condición. Según The Sun, Andrés, de 65 años, ha pedido vivir en Frogmore Cottage, una vivienda de cinco habitaciones que le concedió la fallecida reina Isabel II al duque de Sussex, Harry, cuando se casó con la actriz estadounidense Meghan Markle en 2018.

Además, ha pedido la casa Adelaide Cottage, también en Windsor, para su exmujer Sarah Ferguson, pero es residencia de los príncipes de Gales, William y Kate, hasta finales de este mes porque se mudarán a otra vivienda más grande en noviembre.

El príncipe Andrés, quien recientemente renunció a su título real por sus presuntos nexos con Jeffrey Epstein y tras salir a la luz que apenas ha pagado la renta por Royal Lodge, donde prácticamente vive gratis, ha sido presionado para abandonar dicha mansión, pero ha puesto una… pic.twitter.com/GGH1kh1cSq — El Heraldo de México (@heraldodemexico) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui