Su padre lo desconoce: Actor de Televisa salió del clóset y confiesa que su padre lo sacó de su vida

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador, Lambda García, en medio del escándalo con Carlos Rivera por haber salido del clóset, ahora, ha vuelto a dar de que hablar por temas personales, pues en una entrevista ha confesado que su padre lo desconoce, y que hace más de 10 años que su progenitor simplemente lo sacó de su vida, ¿acaso lo hizo por ser homofóbico?

Hace más de un lustro, cinco años, que el expresentador del programa Hoy salió abiertamente del clóset, incluso se le han conocido famosas parejas, como Polo Morín y Luja Duhart. Contrario a muchos artistas que confesaron no tener el apoyo de sus padres, Lambda por el contrario ha externado que su madre y su hermana lo han sido todo para él, mientras que su padre es punto y aparte por completo, ya que tiene "descartadísimo" el tener una relación con él.

Ahora, en entrevista con TV Notas, el actor de La Reina Soy Yo, declaró que tiene más de 10 años distanciado de su padre, pero al ser cuestionado el porqué, dijo que no entraría en detalles, solamente señaló que ha aprendido que nadie debe de crear vínculos forzosos ni con la familia, y cuando alguien no te haga bien, simplemente alejarse de aquello que les daña: "Las relaciones pueden ser muy personales, y si no te va bien y es un poquito complicado para ti no ser feliz del todo, tienes también la opción de poder poner un alto, hacerte para atrás y decir: 'No nos vamos a hablar, me haces daño'".

El exparticipante de Top Chef VIP, declaró que no puede perdonar la manera en que dañó a su familia, destacando que tomó elecciones muy malas que desestabilizaron a su familia de manera emocional, y no se detuvo a pensar en como hacer las cosas mejor para él y su hermana, que estaban muy chicos: "El señor tomó muy malas decisiones que lamentablemente pusieron en riesgo la estabilidad emocional de la familia per se. Éramos chavillos. Uno nunca está preparado para una ruptura. A final de cuentas todos somos las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida y eso es lo malo".

Él siempre quiso ir a buscar su felicidad. Nos lo dijo. Está bien, pero hay que saber cómo hacerlo y no lastimar a los que están inmiscuidos en esta relación", agregó.

Lambda con su madre y hermana. Internet

Al ser cuestionado si piensa en hacer las paces con su padre, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que hoy en día no, que no hay manera en que él vuelva a retomar una relación con su padre, aunque pueda perdonarlo para estar él bien consigo mismo, no cree que sea necesario y crear lazos: "Ya no hay forma de que haya una relación después de todo eso. Se habló en una ocasión, pero hasta ahí se quedó. Hay cosas que te marcan y son difíciles de asimilar. ¿Para qué?".

Finalmente, el actor de Juegos de Amor y Poder, declaró que admira a su madre y ahora es hermoso ver la mujer en la que se transformó tras todo este complicado proceso de la separación, asegurando que fue muy valiente al reinventarse a sus más de 50 años de edad: "Ella tuvo que reinventarse a sus 50 años para empezar a trabajar, tener relaciones distintas. Es lindo verla hoy en día con una actitud más autónoma”.

Lambda antes de la separación de sus padres. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui