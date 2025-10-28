Tras incurable enfermedad, Lupillo Rivera se alista para morir; revela detalles de su herencia

Ciudad de México.- El reconocido cantante de banda, Lupillo Rivera, en medio de su polémica con Belinda y de haber confesado que padece de una incurable enfermedad auditiva, en una entrevista reciente se sinceró con respecto a que ya se alista para morir, y por ello es que ha dejado todo en su testamento bien estipulado. En entrevista dio detalles de su herencia, como la importante pulsera que lo une a su padre.

Hace varios años, Lupillo y don Pedro Rivera sellaron su cariño y compromiso familiar con un gesto muy especial: dos pulseras idénticas de oro y platino que simbolizaban su unión como padre e hijo. El intérprete del regional mexicano adquirió ambas piezas con la promesa de no quitárselas nunca, sin importar las diferencias que pudieran surgir entre ellos.

En entrevista con Venga la Alegría, el cantante recordó el valor sentimental de esas joyas y compartió el paradero actual de una de ellas: "Yo todavía tengo la mía y él tiene la de él", comentó el famoso, antes de revelar que ahora su vástago es quien porta la pulsera: "Mi hijo es el que la trae, el que la carga. Todo lo que sea de Lupillo Rivera va a ser de mi hijo, porque se llama Lupillo también. Ya está planeado, ya está ahí cargado", explicó.

El artista, conocido como El Toro del Corrido, destacó que esta tradición familiar refleja su deseo de mantener vivo su legado a través de las generaciones. Además, aprovechó la conversación para hablar abiertamente sobre cómo ha preparado a sus descendientes respecto a su herencia y última voluntad: "Sí, o sea, mi hijo va a hacer esto, mi hija esto, cada quien tiene su responsabilidad y su camino ya formadito", expresó con orgullo.

¡#LupilloRivera afirma que nunca ha tratado de dañar a #Belinda y siempre la defenderá! uD83EuDD20



¡No te pierdas los detalles el lunes en #SaleElSol! ??uD83DuDCFA pic.twitter.com/fpq0dtt6Uc — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 24, 2025

Lupillo mencionó que busca evitar conflictos el día que él ya no esté, por lo que ha decidido involucrar a sus retoños en sus asuntos legales y administrativos desde ahora. En especial, destacó el papel de una de sus hijas, a quien cariñosamente llama Baby Rivera, como su principal apoyo en el terreno laboral: "Le estoy enseñando todo el negocio: los contratos, cómo se maneja esto, cómo se maneja aquello", contó.

El hermano de Jenni Rivera reconoció que ella se ha convertido en una persona muy capaz y determinada, algo que incluso ha despertado su carácter fuerte: "Por eso es la más peligrosa y la más mula, porque ya sabe muchas cosas. Ella me cuida todo: 'Papá, este papel', '¿fuiste a esta conferencia?', '¿por qué hicieron esto?'. Uno tiene que responderle porque quiere aprender", compartió entre risas.

Según Lupillo, Baby ha demostrado gran interés por proteger los intereses familiares y asegurarse de que todo se maneje correctamente: "Las cosas que ella sabe, las está cuidando. Puedo decir que es la que más va a pelear y discutir", culminó. Con estas declaraciones, el músico no solo recordó un gesto simbólico que lo une para siempre con su papá, sino que también mostró su faceta más íntima como padre y guía, decidido a dejar en manos de sus hijos no solo su patrimonio, sino también los valores y el amor que caracterizan al clan Rivera.

¡Quiere evitar pleitos! Lupillo Rivera asegura que ya tiene todo en orden en la herencia de sus hijos.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/wTUhv8OGBm — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui