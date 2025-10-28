¡Un logro más! Gael García Bernal se convierte en Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO

Ciudad de México.- El popular actor mexicano Gael García Bernal fue designado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como su nuevo Embajador de Buena Voluntad para la Cultura y la Educación Artística, decisión que compartió a través de sus redes sociales. En TRIBUNA te contaremos todo lo que debes saber sobre este nombramiento.

De hecho, la entidad aclaró que el ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle no solo puede ser considerado una figura relevante del cine internacional, sino que también destaca su labor a través de Ambulante, organización que cofundó en 2005. Cabe recordar que esta asociación civil fue fundada por Gael García Bernal, Diego Luna y Elena Fortes, y actualmente está dirigida por Itzel Martínez del Cañizo.

Según su página oficial, su objetivo desde el inicio siempre ha sido difundir cine documental en México y Centroamérica, con especial énfasis en comunidades con acceso limitado. Además, incluye espacios dedicados a documentales, como Ambulante Presenta, que busca implementar programas de capacitación en producción documental como una manera de incentivar a que nuevos realizadores de México y América Latina se adentren en este género.

"Desde Ambulante, la ONG que cofundó en 2005, impulsa el cine documental como herramienta de transformación social y cultural, acercándolo a comunidades que suelen estar alejadas de este tipo de contenidos. Convencido del poder de la cultura para transformar nuestras sociedades, pondrá su experiencia al servicio de las acciones de la UNESCO en educación cultural y artística. ¡Bienvenido! @gaelgarciab", puntualizó la organización.

Por lo tanto, con esta designación, Gael García, quien a inicios de su carrera participó en exitosas películas de nuestro país, empezando por Amores perros (2000) y Y tu mamá también (2001), se encuentra ahora a la par de otras figuras reconocidas y galardonadas, como la jequesa emiratí Bodour bint Sultan Al Qasimi, el banquero marfileño Ibrahim Magassa y la arquitecta griega Costantza Sbokou-Constantakopoulou.

