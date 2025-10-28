VIDEO: Aldo de Nigris estalla en contra de Sergio Mayer en pleno podcast y así lo pone en su lugar

Ciudad de México.- El reconocido creador de contenido regiomontano y futuro actor, Aldo de Nigris, pese a demostrar tener gran paciencia y ganarse el corazón del público por su nobleza, ahora, se viraliza el VIDEO en el que estalló en contra del polémico actor y político mexicano, Sergio Mayer, en su podcast, al cual no tuvo reparo alguno, al momento de haberlo puesto en su lugar con comentarios que le parecieron fuera de lugar.

Como se sabe, pese a que no se esperaba nada del hijo de Bárbara Mori con Sergio Mayer, en la primera semana de la competencia se convirtió en uno de los favoritos, debido a que en sus primeras 24 horas, lanzó comentarios inesperados, hizo muchas confesiones, sus bromas espontáneas y su manera de ser, además, de que generó mucho contenido, y hasta se llegó a pensar que sería de los finalistas.

Sin embargo, ahora, para la tercera semana del proyecto, el joven actor de Rebelde, serie realizada por Netflix, ha caído mucho en popularidad por comentarios que consideran que estuvo fuera de lugar, además de señalar que está mostrando su verdadera personalidad machista y tóxica, ante las alianzas que ha hecho en dicho reality con varios de los hombres presentes en dicho programa, por lo que en redes sociales mencionaron a Aldo, asegurando que le pedían perdón por decir que Sergio lo iba a desbancar.

Ante esta situación, Sergio en su reciente podcast invitó al sobrino de Poncho de Nigris para hablar del tema, sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba, ya que compartió un pequeño clip del momento en el que se puede ver como ambos están discutiendo por esta situación. En el video, se puede ver a Aldo diciendo que hay manera de preguntar las cosas, mientras que Sergio le dice que él ya sabía que le preguntaría.

