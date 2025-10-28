(VIDEO) Campesinos bloquean carreteras en Guanajuato y Sergio Goyri los llama "infelices"

Ciudad de México.- Sergio Goyri Pérez, reconocido actor mexicano que ha participado en un sinfín de melodramas en Televisa, está dando de qué hablar por motivos completamente distintos a su trayectoria artística, pues hace unas horas publicó un video en su perfil de Instagram donde arremetió contra los campesinos que a partir de esta semana bloquearon carreteras en Guanajuato.

"No se vale que por unos cuantos infelices se paralice el país. Hay formas de protestar sin joder a los demás", expresó el intérprete de Rosendo Gavilán en la telenovela Soy tu dueña. Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando una fuerte ola de indignación entre los internautas, quienes consideraron que el comentario fue ofensivo y carente de empatía.

A pesar de la controversia, algunos usuarios apoyaron su postura, aunque la mayoría se mostró en desacuerdo con sus declaraciones. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el actor no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema. No obstante, en el mismo clip añadió un texto en el que amplió su opinión, dejando en claro que respeta el derecho a manifestarse, pero criticando las afectaciones que generan estas acciones.

Sergio Goyri suele ser bastante activo en Instagram

"Los señores campesinos, los señores maestros, maestras, estudiantes, trabajadores de la salud, etcétera, etcétera, etcétera, todos tenemos la libertad y el derecho a manifestarnos. Lo que no tiene nadie es el derecho a hacerlo perjudicando a miles y miles de ciudadanos que no tenemos nada que ver con sus problemas ni tenemos en nuestras manos cómo solucionarlos. Pero en fin, como siempre, los que pagamos el pato somos los menos indicados", concluyó el actor.

¿Qué pasa con los campesinos?

El lunes, a muy temprana hora, se registraron diversos bloqueos carreteros que hasta hoy continúan generando afectaciones en rutas como la Autopista León–Aguascalientes y la Federal 90. Los campesinos exigen dialogar con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), pues aseguran que los precios de sus productos no son justos, y advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener una respuesta favorable.

