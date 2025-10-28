¿Viene en camino un bebé? Michelle Rodríguez y Victoria García despiertan rumores de maternidad

Ciudad de México.- La reconocida actriz y comediante mexicana Michelle Rodríguez cada vez se siente más cómoda compartiendo su relación en redes sociales. Como te informamos en TRIBUNA, hace un tiempo habló sobre el proceso de aceptar su sexualidad y atreverse a amar con total libertad a su novia Victoria García. En esta ocasión, la intérprete de Toña en la serie de televisión 40 y 20 sorprendió con una nueva revelación.

De acuerdo con información de TV Notas, Michelle y Victoria están planeando darle un cambio radical a su vida, ya que desde hace un par de meses decidieron que querían convertirse en madres. Lo más emotivo es que están por cumplir dos años de relación. Según una fuente consultada por el medio antes mencionado, el método que más las convence es el ROPA (Recepción de Óvulos de la Pareja).

¿Qué es el método ROPA?

Basándonos en información extraída del Instituto Bernabeu, clínica privada española de reproducción asistida, esta opción es un tratamiento de medicina reproductiva que, a grandes rasgos, permite que una de las mujeres de la pareja sea quien aporte los óvulos —es decir, la parte genética que formará al bebé—, mientras que la otra mujer involucrada será quien finalmente lleve el embarazo.

Planean ser madres

Aunque las celebridades han mostrado interés en esta alternativa, la persona cercana aseguró que prefirieron mantener el tema en privado y solo compartir la noticia con sus seres queridos cuando sea definitivo. Asimismo, destacó que en el caso de Rodríguez, el deseo de ser madre no es reciente, ya que incluso lo tenía cuando estaba con su expareja Luz Aldán, quien no compartía ese mismo plan de vida. No obstante, ahora las enamoradas se encuentran en la misma sintonía.

La fuente enfatizó que Michelle está más que encantada con Victoria. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que ya comenzaron a realizarse estudios para determinar cuál alternativa les conviene más. "Ojalá muy pronto nos den la gran noticia. Será muy celebrada por todos los que las queremos. Será un bebé totalmente amado por ellas, que son mujeres inteligentes e intachables. ¡Serán las mejores mamás!", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui