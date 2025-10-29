Aldo de Nigris defiende a su abuela y a su mamá tras polémicas de un supuesto "robo"

Ciudad de México.- Tras coronarse como ganador de la tercera temporada de 'La Casa de los Famosos México', Aldo de Nigris ha decidido poner fin a los rumores que surgieron sobre un supuesto "robo" por parte de su abuela, conocida como doña Alegría, madre de su tío Poncho de Nigris. En la entrevista, dijo que todo fue un comentario sin malicia y que su relación con ella sigue siendo cercana y amorosa.

"No, fue al revés, ¿no? O sea, que ella agarró, pero no, hombre, yo con el dinero soy desapegado", explicó Aldo, quien detalló que su abuela encontró un cajón con dinero en su casa antes de que él entrara al programa. "Empezó a agarrar, poquito, pero poquito", dijo entre risas, dejando claro que no hay ningún conflicto familiar por ese tema.

.@aldotdenigris confiesa que su abuela, Doña Alegría le tomó dinero de su cajón. pic.twitter.com/QI7xg29Vyu — Programa Hoy (@programa_hoy) October 29, 2025

El regiomontano también habló con cariño de su mamá, Leticia Guajardo, quien recientemente fue captada vendiendo ropa usada en el mercado 'La Paca', en Monterrey. "La captaron in fraganti… pero mi mamá siempre ha hecho eso, está superbién que siga siendo ella misma", comentó. Con humor, agregó: "Yo con razón decía: 'No encuentro calzones, no encuentro ropa', se la llevó a vender al mercadito".

Aldo, quien ha demostrado ser multifacético, confesó que no descarta probar suerte como peleador en eventos como el Supernova. "Me gustaría ser boxeador, quiero probar de todo… los deportes de contacto me gustan", dijo entusiasmado. Aunque aún no tiene claro a quién retaría, aseguró que necesitaría entrenar entre tres y seis meses antes de subirse al ring.

Recientemente, el exdeportista vivió una experiencia intensa en Tepito, donde acudió a jugar fútbol con Abelito. El partido tuvo que ser cancelado por la cantidad de gente que se reunió espontáneamente en el lugar. "Nos tuvimos que ir antes de que se termine el juego… nos sacaron en moto, la gente quería su foto, su video", relató, agradecido por el cariño del público.

Con los reflectores encima, Aldo también está enfocado en prepararse profesionalmente. "Ya conseguí quién me dé clases de actuación, quién me dé clases de conducción… aquí también en el CEA, a ver si se puede armar algo", compartió. Reconoce que la crítica es parte del proceso, pero prefiere "agarrar el lado bueno de las cosas".

Entre humor, proyectos y momentos familiares, Aldo de Nigris demuestra que su vida después de la emisión televisiva sigue llena de movimiento. Con los pies en la tierra y el corazón en su gente, el creador de contenido se abre paso en el mundo del entretenimiento con autenticidad y ganas de seguir explorando nuevas facetas.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México