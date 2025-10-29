Belinda convive con fans en EU, olvida escándalo con Lupillo Rivera y anuncia el esperado 'Beliween'

Ciudad de México.- Belinda brilló en Los Ángeles, California, durante la celebración del 130 aniversario de 'Swarovski', evento que reunió a figuras internacionales como la icónica Cher. La cantante mexicana fue una de las invitadas especiales y compartió con Ventaneando su entusiasmo por haber sido parte de una noche de glamour.

"Me encanta, la verdad me la pasé muy bien, espectacular. Vimos, pues, todo tipo de piezas de museo de muchísimos años, y de películas icónicas, y de momentos icónicos en la industria de la música, de las películas, del arte en general", expresó la artista de origen español, visiblemente emocionada por la experiencia.

Belinda anuncia el esperado 'Beliween'

Fiel a su estilo cercano y espontáneo, la intérprete se dio tiempo para convivir con sus fans, tomarse fotos, firmar autógrafos y hasta jugar con la mascota de uno de sus seguidores. "Sabe que huelo a helado porque estaba comiendo helado", comentó entre risas sobre el animal de compañía, demostrando una vez más su carisma y calidez.

Además de su presencia internacional, Belinda celebró el éxito de 'Mentiras All Stars, musical', en el que participa y que ha agotado funciones en la Ciudad de México. "El 8 y 9 de noviembre vamos a abrir dos funciones más porque ha sido un éxito. Vamos a anunciar Puebla, creo, el 19 de noviembre; va a estar padrísimo", adelantó.

La intérprete se dio tiempo para convivir con sus fans

Créditos: Internet

También confirmó que está preparando su esperado evento anual que combina disfraces, música, moda y sorpresas para sus seguidores. "Tenemos muchas cosas para finalizar el año, canciones, proyectos, el 'Beliween' … Va a ser una supersorpresa, y pues muy contenta", aseguró.

Aunque en días recientes ha estado en el centro de una controversia mediática tras denunciar a Lupillo Rivera por violencia digital y mediática, y él, presuntamente, por falsedad de declaraciones, Belinda se mostró tranquila y enfocada en sus proyectos. En Los Ángeles, evitó referirse directamente al tema y se mantuvo sonriente ante las cámaras.

Entre cristales, arte y cariño del público, la intérprete de 'Luz sin gravedad' reafirma su lugar como una de las figuras más queridas y versátiles del espectáculo latino, demostrando que su carrera sigue en ascenso pese a los dimes y diretes en torno a su vida romántica.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México