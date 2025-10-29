Bertha Ocaña rompe el silencio en el aniversario de su hermano Octavio Ocaña y lanza dardo a su padre

Ciudad de México.- Este 29 de octubre es el cuarto aniversario luctuoso del popular actor de la serie mexicana Vecinos Octavio Ocaña quien fue víctima de una dolorosa muerte en el 2021 cuando tan solo tenía 22 años de edad. Según el informe oficial partió de este mundo tras recibir un tiro mientras estaba tirado boca abajo sobre el asfalto del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Su hermana Bertha Ocaña a lo largo del día ha estado compartiendo bastantes historias relacionadas con el intérprete de Benito Rivers. De hecho, hace un par de horas subió una fotografía frente a la tumba y por la mañana dejó una frase alusiva a Octavio: "Hoy desde temprano hice mi ejercicio y a pesar de que sí me duele mucho este día voy a tratar de estar bien porque tengo motivos. Gracias por sus mensajes".

La revista TV Notas, la acompañó cuando ella vistió el nicho que tienen en la carretera Chamapa Lechería, aquí le llevó flores de cempasúchil y a un lado le puso un pequeño altar improvisado. La joven contó que los únicos dos días que esta en ese lugar es en su aniversario luctuoso y en su cumpleaños. Además, compartió que aunque ya son algunos años hay veces que todavía no lo puede creer.

Mensaje dirigido a su padre

Problemas familiares

En Instagram Bertha subió un mensaje opinando sobre una entrevista que le realizó Gustavo Adolfo Infante a su padre Don Octavio Pérez, aquí el hombre aseguraba que ya estando en el panteón Recinto Memorial donde están los restos de su hijo llegó su exesposa Ana Lucía y lo corrió. En lo que respecta a la hermana del fallecido Octavio decidió opinar en sus historias sobre este tema.

"Mis padres no están divorciados, mi padre abandonó a mi mamá a su suerte por irse a vivir con otra mujer más joven pero muy fea y mi madre llegó al panteón a ver a su hijo y se encontró con mi papá y esa mujer. Me impactó el cinismo de mi padre ante una situación y un día tan difícil para nosotros. Y no tenemos una buena relación porque él así lo provocó ha sido muy duro y muy cruel con nosotras", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui