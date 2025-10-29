Blue Demon Jr. se reporta estable en terapia intensiva; tras ser hospitalizado por grave accidente automovilístico

Ciudad de México.- La lucha libre mexicana atraviesa un momento conmovedor tras el accidente automovilístico sufrido por Blue Demon Jr. La madrugada del lunes 27 de octubre de 2025, tuvo el aparatoso accidente que lo mantiene internado en terapia intensiva.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por su familia y equipo de trabajo, el gladiador fue trasladado de emergencia a un hospital capitalino, donde recibe atención médica especializada. Aunque su estado de salud generó preocupación entre sus seguidores, se ha confirmado que se encuentra estable y fuera de peligro, bajo estricta observación médica.

Blue Demon Jr.

El comunicado, fechado el 28 de octubre, agradece las muestras de apoyo y solicita respeto a la privacidad del luchador durante su proceso de recuperación. "En caso de existir actualizaciones, se informará por estos medios o, en el mejor de los casos, de viva voz del propio Blue Demon Jr.", señala el mensaje firmado por su familia.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas del accidente, aunque diversas fuentes coinciden en que el impacto fue de gran magnitud y ocurrió mientras el luchador viajaba solo en su vehículo. Debido al percance, su participación en el evento 'Castillo del Terror 2025' de la 'International Wrestling Revolution Group' (IWRG), programado para el 30 de octubre en la Arena Naucalpan, donde defendería el Campeonato Mundial Peso Completo en una lucha de ataúd contra DMT Azul, fue cancelada.

Comunicado de la familia. Créditos: Internet

Blue Demon Jr., nacido el 19 de julio de 1966 en Ciudad de México, es hijo adoptivo del legendario Blue Demon, ícono de la lucha libre mexicana y figura emblemática del cine de luchadores. Desde joven, fue instruido por su padre en los secretos del pancracio y complementó su formación en la Academia Militar México, donde desarrolló disciplina y carácter.

Debutó profesionalmente el 11 de julio de 1985 en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California, al lado de su padre y Villano III, enfrentando a 'Perro Aguayo', 'Fishman' y 'Kato Kung Lee'. Desde entonces, ha construido una carrera sólida en empresas como AAA, CMLL, NWA y promociones independientes. Entre sus logros más destacados se encuentran:

Campeón Mundial Peso Pesado de la NWA : (1 vez), siendo el primer luchador mexicano y enmascarado en obtener dicho título el 25 de octubre de 2008, al derrotar a Adam Pearce en un evento de NWA México.

: (1 vez), siendo el primer luchador mexicano y enmascarado en obtener dicho título el 25 de octubre de 2008, al derrotar a Adam Pearce en un evento de NWA México. Campeón Latinoamericano de AAA : (1 vez), ganado al derrotar a El Mesías en 2013.

: (1 vez), ganado al derrotar a El Mesías en 2013. Campeón Nacional Mexicano de Peso Crucero : (1 vez), reconocido por la Comisión de Box y Lucha de México, D.F.

: (1 vez), reconocido por la Comisión de Box y Lucha de México, D.F. Participaciones internacionales en Japón y Estados Unidos, así como apariciones en cine y televisión, como en 'Get the Gringo' (2012) junto a Mel Gibson y en la serie Lucha 'Underground' (2014-2019).

A lo largo de su carrera, Blue Demon Jr. ha sido reconocido por preservar el legado de su padre, manteniendo la máscara azul como símbolo de respeto, tradición y lucha. Su estilo técnico y su compromiso con la cultura luchística lo han convertido en uno de los referentes más respetados del deporte espectáculo. En 2010, fue clasificado en el puesto 22 de los 500 mejores luchadores individuales por 'Pro Wrestling Illustrated' (PWI).

Hasta antes del accidente, no se habían reportado problemas graves de salud en el historial público del luchador. Su actividad profesional se mantenía constante, con presentaciones en cartelera nacional e internacional, incluyendo eventos recientes en Puebla el domingo 26 de octubre. El percance ha generado una ola de solidaridad entre compañeros del gremio, fanáticos y medios especializados, quienes aguardan su pronta recuperación.

¡Blue Demon Jr. fue llevado a TERAPIA INTENSIVA tras accidente automovilístico! ¿Algún mensaje que tengas para él? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/oTP91pRZmV — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México