Conoce a los nominados de 'La Granja VIP' tras La Asamblea de HOY miércoles 29 de octubre

Ciudad de México.- Tal y como sucede cada miércoles, la noche de hoy 29 de octubre la producción de La Granja VIP organizó la jornada de votaciones para saber quiénes estaban nominados esta semana. La dinámica se llama La Asamblea, y si tú no pudiste sintonizar la transmisión en vivo, TRIBUNA te presenta todos los detalles de lo que ocurrió hace algunos momentos. ¿Qué granjeros se encuentran en riesgo de salir?

Como se sabe, la tercera semana de competencia dentro del exitoso proyecto de TV Azteca ha estado llena de situaciones tensas. Por ejemplo, se ha tenido que administrar mejor el alimento porque los participantes solo lograron conseguir el 50 por ciento del presupuesto para la comida, debido al deficiente trabajo que hicieron los granjeros, peones y el capataz la semana pasada.

El pasado domingo, Sandra Itzel se convirtió en la eliminada número 2 de La Granja VIP y antes de salir dejó su Legado, con el cual nominó automáticamente a Lis Vega, con quien tuvo una muy mala relación durante su estancia dentro del reality. Esto quiere decir que la vedette cubana tiene dos semanas en riesgo consecutivo. Mientras que el otro granjero que ya se encuentra en la placa de nominados es Sergio Mayer Mori.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer está en la cuerda floja debido a que participó en El Duelo contra Jawy Méndez y lo terminó perdiendo. En tanto que La Bea sorprendió a todos debido a que se convirtió en El Capataz de la semana, eligiendo a Alberto del Río 'El Patrón' para que la acompañara a pasar toda una semana en el cuarto especial, donde ambos disfrutarán de distintas amenidades.

Así fueron las nominaciones cara a cara

Hace algunos momentos, la producción de La Granja VIP realizó la dinámica de La Asamblea. Los granjeros se dividieron por grupos para realizar las votaciones.

El primero votó de la siguiente forma:

Kim Shantal: Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori: Manola Díez

Lola Cortés: Omahi

La Bea: Manola Díez

Así votó el segundo grupo

Jawy Méndez: Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia: Manola Díez

Alberto del Río: Manola Díez

Manola Díez: Eleazar Gómez

Así votó el tercer grupo

Omahi: Manola Díez

César Doroteo: Eleazar Gómez

Fabiola Campomanes: Manola Díez

Así votó el último grupo

Alfredo Adame: Manola Díez

Lis Vega: Manola Díez

Eleazar Gómez: Manola Díez

Como se mencionó anteriormente, Lis Vega y Sergio Mayer Mori ya se encontraban nominados antes de arrancar La Asamblea. Y luego de las votaciones, los participantes en riesgo durante la tercera semana son Mayer, Lis, Eleazar Gómez y Manola Díez.

Esta semana los nominados de la granja VIP son Manola, Eleazar, Lis y Sergio.#lagranja #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/vdFT3fCofX — Mamá chismosa uD83CuDF38 (@mamachismosamx) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui