¿Cristian Castro golpeó a Verónica Castro?, Ninel Conde cambia de color de ojos y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Tribuna Top 3 Espectáculos, miércoles 29 de octubre: Cristian Castro habla sobre una violenta pelea con su madre, Verónica Castro.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Príncipe Harry aparece sin anillo de boda

El Príncipe Harry apareció sin su anillo de boda en un video de Halloween y los internautas especulan que se debe a que estaría por divorciarse de Meghan Markle.

Ninel Conde cambia el color de sus ojos

Luego de su polémica participación en La Casa de los Famosos México, la cantante mexicana Ninel Conde se encuentra en una nueva controversia debido al tratamiento estético al que se sometió. Resulta que la 'Bombón Asesino' acudió a una clínica especializada para cambiarse el color de sus ojos de un tono marrón a un verde olivo.

¿Cristian Castro golpeó a su madre Verónica Castro?

Durante una reciente entrevista con diversos medios, el cantante Cristian Castro abordó el tema de la polémica pelea que tuvo con su madre Verónica Castro hace tiempo y reveló que sí hubo empujones, jaloneos y malas palabras, pero nada de golpes.

Fuente: Tribuna del Yaqui