Dove Cameron y Damiano David provocan revuelo: Su anillo gigante desata rumores de boda

Los Ángeles, Estados Unidos.- La exestrella de Disney Dove Cameron y Damiano David, vocalista de la banda de rock italiana Måneskin, están más que listos para llegar al altar tras dos años de relación. Una de las parejas más queridas por la industria musical estadounidense fue captada por un paparazzi tomada de la mano mientras caminaban en Sídney, Australia, pero algo en particular llamó la atención del público. ¿Qué sucedió?

La protagonista de Liv and Maddie (2013) llevaba en su mano izquierda un anillo con una enorme piedra que, para la mayoría, es bastante evidente que se trata de un anillo de compromiso. Hasta el momento de la redacción de esta nota, todavía no existe un comunicado oficial de los enamorados, quienes, a lo largo de estos dos años, se han convertido poco a poco en una de las parejas más estables y populares entre las estrellas.

Su historia de amor

Dove y Damiano se conocieron en los MTV Video Music Awards de 2022; en aquel entonces ambos habían sido nominados en la categoría de Mejor Artista Nuevo, aunque no sucedió nada relevante. Un año después, en la gala de los VMAs 2023, el equipo de Måneskin invitó a la actriz de Descendientes a una fiesta de lanzamiento de su nuevo álbum e incluso le propusieron formar parte de una gira.

Aseguran que Dove trae un anillo de matrimonio

A partir de esa fecha, los fans comenzaron a relacionarlos en redes sociales, pero la ilusión de los usuarios se confirmó en febrero de 2024 cuando hicieron oficial su noviazgo. Lo que hace especial este vínculo para sus seguidores es que, en diferentes entrevistas, ambos han declarado que han aprendido mucho uno del otro; según los fieles admiradores, esto es evidente, ya que la música de David evolucionó con la llegada de la ganadora del Premio Daytime Emmy a Mejor Intérprete en Programación Infantil.

Cómo que mis papás Damiano David y Dove Cameron SE VAN A CASAAAAAAAR!!!!!!!! pic.twitter.com/QNTBkAbu6J — Spicy Swifty (@katcolorvioleta) October 29, 2025

