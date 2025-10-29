Emiliano Aguilar arremete en contra de Christian Nodal y lo acusa de atacarlo por mensajes

Ciudad de México.- El reconocido rapero en ascenso, Emiliano Aguilar, una vez más está dando de que hablar, debido a que hace poco arremetió en contra de su cuñado, el famoso cantante del regional mexicano, Christian Nodal, por tercera ocasión en los últimos meses, acusándolo de atacarlo por mensajes privados en sus cuentas de las redes sociales, por lo que lo tachó de ser un borracho que es cobarde.

En medio de todo el escándalo que se formó por el tema del supuesto maltrato en los Latin Billboard Awards a Emiliano, este decidió brindarle una entrevista en exclusiva para Carolina Sandoval, a la que le permitió entrar un poco en su vida y le hizo confesiones importantes, como el hecho de que supuestamente si él atacó a Nodal, fue por el hecho de que primero él lo habría atacado por redes sociales.

En la entrevista que transmitieron por Siéntense Quién Pueda, Emiliano aseguró que casi a las cuatro de la mañana, el intérprete de Ya No Somo Ni Seremos, le mandó mensaje a través de los mensajes privados en su cuenta de Instagram, destacando que fue de la nada y que no podía decir en dicho momento que fue lo que le escribió porque fueron malas palabras en las que también le lanzó ataques personales.

El rapero Emiliano Aguilar denunció que los premios #Billboard no respetaron su lugar después de haber dado a conocer que estaría presente durante la entrega de premios que se llevó a cabo en #Miami.

Ante esto, Emiliano señaló que ahí le quedó en claro que no era más que un borracho y resentido, afirmando que no dudó en responderle al intérprete de Botella Tras Botella, y que entre esos mensajes él le mandó una imagen de un enano, en el que le puso su cara. Ante esto, Carolina afirmó que él solo necesita que Pepe Aguilar y su familia se sienten a escucharlo con el corazón abierto y le den un abrazo, a lo que él afirmó que ya es muy tarde.

