¿Emiliano Aguilar se reconcilia con Pepe Aguilar? El rapero revela que lo buscó y esto fue lo que pasó

Ciudad de México.- El cantante de rap mexicano, Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, volvió a encender la polémica tras compartir un video en redes sociales donde se defiende de quienes lo acusan de haber inventado su supuesta humillación en los Latin Billboard. El joven mostró el boleto que, según él, acreditaba su invitación al evento, y arremetió contra quienes dudan de su versión: "Ahí están las pruebas… aún así me están diciendo que es falsificado", expresó con firmeza.

Las críticas no se hicieron esperar, y muchos usuarios insinuaron que Emiliano habría comprado el ticket y que su actitud en el video se debía a haber ingerido alcohol. Sin filtros, él respondió: "No tomo. Yo nomás fumo. No pisteo. Entonces, para todos los que dicen que me puse bien ped..., están bien pend..., la neta", expresó, dejando claro que su molestia era genuina. Más allá del incidente, Emiliano aprovechó para hablar del profundo distanciamiento que mantiene con el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú.

Reveló que en tres ocasiones intentó acercarse a él durante conciertos, sin previo aviso, con la intención de dialogar: "Fui nomás para hablar con él, para ver qué está pasando… y esas tres veces me mandaron mucho para ya saben dónde". Poco después, en entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda!, Emiliano también se refirió a su hermana Ángela Aguilar y a la controversia que ha generado su relación con Christian Nodal: "Es culpa de ellos. Así de simple", dijo tajante, señalando que el rechazo del público no es gratuito.

Además, reveló que Nodal lo insultó por mensaje en la madrugada, en un tono que él atribuye al alcohol: "Yo me reí… le mandé una foto de un chaparrito con la cara de…", relató con sarcasmo. El verdadero quiebre con su familia paterna, según Emiliano, ocurrió cuando sintió que Pepe realizó comentarios negativos hacia su madre, Carmen Treviño: "Si alguien habla mal de ti, ¿no quisieras que te defendiera tu propio hijo? Pues ahí está… porque habló mal de mi mamá. Que mi mamá es la número uno", señaló, manifestando que su lealtad está con ella y que ese fue el punto de no retorno en su relación paterna.

¿Todo fue un escándalo montado? Emiliano Aguilar niega haber mentido sobre la invitación a unos importantes premios.



En medio de la controversia, Emiliano mostró su lado más vulnerable al hablar de su salud mental: "Ella me aguantó mi infierno, cosas que ustedes ni se imaginan… Sufro macizo. Y depresión y tal. Diagnosticado y todo", confesó, refiriéndose a su madre como su principal apoyo en momentos difíciles. Con estas palabras, el joven artista busca que se entienda el contexto emocional detrás de sus decisiones y declaraciones.

El clan Aguilar, uno de los más emblemáticos del regional mexicano, atraviesa una etapa de tensiones públicas que han salido del ámbito privado. Mientras Ángela y Pepe continúan con sus carreras, Emiliano exige ser escuchado, no solo como artista, sino como hijo que ha vivido su propio proceso de dolor, distancia y búsqueda de identidad.

¡Emiliano Aguilar le declaró la guerra a Pepe Aguilar! El hijo mayor de Pepe hizo revelaciones que dejan mal parado al cantante en redes sociales. Esto, luego de que Pepe hiciera comentarios negativos sobre la madre de Emiliano.#emilianoaguilar #mamá #pepeaguilar pic.twitter.com/7DpAqMbN4v — La Opinión (@LaOpinionLA) August 28, 2025

