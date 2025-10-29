Exproductor de Televisa, Yuri Breña, es sentenciado a 14 años de prisión por corrupción de menores

Ciudad de México.- Tras años en juicio, Yuri Breña Otero, productor de Televisa y propietario de Dream Production, fue condenado a 14 años de prisión por el delito de corrupción de menores, informó TVyNovelas. La sentencia fue dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, tras un proceso judicial iniciado por la denuncia de su hijastra, quien era menor de edad al momento de los hechos.

De acuerdo a lo trascendido, la víctima señaló que Breña la expuso a situaciones que vulneraban su integridad, incluyendo el suministro de sustancias ilícitas. La madre de la menor presentó la denuncia ante el Ministerio Público, lo que dio inicio a una investigación formal por parte de la Fiscalía capitalina. El productor fue detenido en enero de 2023 y vinculado a proceso por un juez de control en el Reclusorio Norte. Aunque también se le investigaba por presuntos delitos relacionados con pornografía infantil, la sentencia actual corresponde exclusivamente al delito de corrupción de menores.

Asimismo, se informó que durante el juicio se presentaron pruebas que sustentaron la acusación, incluyendo testimonios y evidencia documental, por lo que el juez determinó que existían elementos suficientes para declarar a Breña penalmente responsable. Yuri Breña tuvo una trayectoria activa en medios públicos y privados, incluyendo colaboraciones con Televisa, TV Azteca y Capital 21. Su empresa, Dream Production, estuvo vinculada a proyectos de entretenimiento y documentales.

La sentencia representa un precedente importante en casos de violencia contra menores dentro del entorno familiar y mediático. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier forma de abuso. Este caso ha generado una fuerte reacción en el medio artístico y televisivo, donde Breña era conocido por su trabajo detrás de cámaras. La condena marca el cierre de un proceso judicial que puso en el centro la defensa de la infancia y la responsabilidad penal de figuras públicas.

Cabe mencionar que tras el arresto del productor de exitosas telenovelas como Azul, La Casa en la Playa y La Culpa, pertenecientes a la empresa San Ángel, se dijo que en la Fiscalía informaron de que presuntamente se le acusó a Breña de utilizar alcohol y drogas para convencer a una menor de dejarse tomar más de 500 fotos en poca ropa e incluso desnuda.

Fuente: Tribuna del Yaqui