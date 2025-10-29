Galilea Montijo 'reportó' muerte de Lety Calderón; la actriz de Televisa aparece y ¿arremete en su contra?

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo quedó en shock ante el video en el que supuestamente Galilea Montijo, habría empleado sus redes sociales para reportar la muerte tan inesperada y repentina de la querida actriz de melodramas, Lety Calderón, a sus 57 años de edad. Es por este motivo que la estrella de Televisa, ha decidido dejar atrás los rumores y reapareció con un mensaje, en el cual ¿arremete contra la conductora?

Hace un par de días, en TikTok se comenzó a viralizar un video en el que la presunta presentadora jalisciense informa que Calderón había perdido la vida, sacudiendo a sus millones de seguidores, que estuvieron replicando la noticia por horas, hasta hacerla viral. Después de todo el revuelo causado, Montijo en el programa Hoy, decidió pronunciarse, para negar que ese video sea verdad: "No se dejen llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales. Un video donde literal se me ve a mí dando la noticia que había muerto Leticia Calderón".

La presentadora de La Casa de los Famosos México quiso agregar y dejar en claro que no fue ella, sino que es un material creado por inteligencia artificial, como sucedió con la presunta muerte de Adela Noriega, destacando que si se ven bien las imágenes, se nota que está manipulado, asegurando que Calderón está sana: "La familia de Leticia Calderón obviamente se asustó: 'es que lo dijo Galilea', sí pero se nota, tú ves el video que hay algo extraño. El susto nadie te lo quita, Lety está bien, ya habló a la producción, todo está bien".

De la misma manera, la actriz de Imperio de Mentiras, tras la difusión de este material y que Montijo saliera a dar la cara, también decidió salir para aclarar que está perfecta, por este motivo, compartió en su cuenta de Instagram, una fotografía en la que aparece con una gran sonrisa viendo hacía la cámara, con un mensaje en el que externa que sigue con vida y deseó a todos una buena semana: "Estoy vivita y coleando. Excelente semana", expresó.

Hasta el momento, la protagonista de Esmeralda no ha dicho nada en contra de la presentadora de Netas Divinas, ni ha salido a dar declaraciones más extensas del tema, pero se espera que pronto salga y aclaré que fue lo que pasó y si es que estuvo molesta en algún momento con Montijo por esta situación tan polémica y que asustó a millones de fans y miembros de su familia.

Lety reaparece tras supuesta muerte. Instagram @letycalderon

Fuente: Tribuna del Yaqui