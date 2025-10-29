Horóscopos de HOY Nana Calistar miércoles 29 de OCTUBRE 2025: Predicciones para tu signo

Ciudad de México.- Este miércoles 29 de octubre de 2025 el universo tiene un mensaje especial para ti, por eso es importante que conozcas, antes que nadie, la predicción para tu signo que tiene Nana Calistar. En TRIBUNA te presentamos lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal.

Aries

Andas con una energía rara, como que te enojas por todo y luego te ríes como si nada. Cuida tus impulsos porque podrías decir algo de lo que después te arrepientas. En el amor, alguien te piensa más de lo que imaginas, pero no se atreve a hablarte. En dinero, te llega un dinerito o pago atrasado. Cuida tu sueño, porque traes desvelo acumulado.

Tauro

No te me pongas de mártir, Tauro, que tú solito te metes en problemas por andar ayudando a quien no lo merece. Día ideal para organizar tu vida y poner límites. En el amor, alguien del pasado quiere volver, pero si ya se fue una vez, ¿para qué repetir la historia? Hazle caso a tu intuición, hoy no falla.

Géminis

Tu mente anda tan rápida que ni tú te alcanzas. Ojo con los chismes de trabajo o de amistades, podrías meterte en un problema ajeno. En el amor, alguien se muere por hablarte, pero tú andas con la bandera de “soltero feliz”. En salud, cuida tu garganta y evita los cambios bruscos de temperatura.

Conoce antes que nadie las predicciones para tu signo durante este miércoles 29 de octubre

Cáncer

Día de emociones fuertes, Cáncer. Podrías recibir noticias que te muevan el corazón, pero recuerda: no todo lo que se siente bonito conviene. En lo económico, hay una oportunidad que te puede sacar de apuros. Alguien te observa con interés, pero no te ilusiones tan rápido.

Leo

Traes el brillo a tope y hoy podrías destacar en algo importante. Pero ojo, porque hay gente envidiosa que no soporta verte bien. En el amor, te busca quien te falló, y tú decides si quieres cerrar el ciclo o abrir otra vez la puerta. No comas por ansiedad, que luego andas quejándote del estómago.

Virgo

Te cuesta soltar lo que no puedes controlar, pero ya es hora. Este miércoles viene con lecciones de paciencia. En el amor, alguien te demuestra su cariño con hechos, no con palabras. En lo laboral, una persona te admira y podría ayudarte a subir de puesto. Suelta la rigidez y deja fluir.

Libra

Estás atrayendo miradas por todos lados, Libra, pero cuidado con confundir atención con interés verdadero. Día excelente para tomar decisiones que venías posponiendo. En el dinero, llega un pago o regalo inesperado. No descuides tu descanso, tu cuerpo te está pidiendo pausa.

Escorpio

La pasión y el drama te persiguen, pero tú sabes jugar ese juego. Este miércoles podrías descubrir una verdad que te deja con la boca abierta. En el amor, alguien regresa solo para probar si todavía lo quieres: no caigas. En dinero, te conviene ahorrar, porque vienen gastos imprevistos.

Sagitario

Te sientes un poco desmotivado, pero es temporal. Vienen días de mucha claridad y buenas noticias. En el amor, alguien se obsesiona contigo y no lo demuestra abiertamente. Cuidado con los excesos, sobre todo con comidas o bebidas, tu cuerpo te va a reclamar.

Capricornio

Eres fuerte, pero últimamente has cargado más de lo que deberías. Hoy el universo te da señales para soltar lo que ya no te suma. En el amor, te estás ilusionando con alguien que aún no sabe lo que quiere, así que no corras. En dinero, estabilidad, pero evita prestar.

Acuario

Tu mente anda más volada que nunca. Ideas nuevas llegan y podrías iniciar un proyecto importante. En el amor, una conversación pendiente se da por fin y puede aclararlo todo. En salud, evita el estrés y no tomes café de más. Confía en tu poder, que lo tienes todo para brillar.

Piscis

Andas muy intuitivo, Piscis, y lo que sueñes podría tener un mensaje. En el amor, cuidado con las ilusiones, porque podrías idealizar a alguien que no está a tu altura. En dinero, mejora la situación, pero debes organizarte mejor. Consejo del día: no des tanto, da solo a quien también te da paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui