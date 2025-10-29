¿La amenazó de muerte? Filtran porque novia de Eleazar Gómez no lo denunciaría por violentarla

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Ana María Alvarado, acaba de volver a abordar el tema de agresión de Eleazar Gómez a su novia, la arquitecta Miriam García. Después de que la joven negara ser una víctima del actual participante de La Granja VIP, recientemente, en entrevista para TV Notas, ha revelado el supuesto porqué no lo denuncia por violentarla, ¿acaso la amenazó de muerte?

La reconocida presentadora de Sale el Sol, a través de su canal de YouTube, aseguró que supo por una fuente que el exactor de Televisa había violentado a la antes mencionada pareja, y que ella estaba a punto de "interponer la demanda, para que no digan que es cuento y que es invento". Después del gran revuelo que esto causó, Miriam se presentó en uno de los paneles del dicho reality show, para desmentir lo dicho por Ana María, asegurando que es "totalmente falso, sino no estuviera aquí dando la cara apoyando a Eleazar, que es lo principal, fue bastante desagradable".

Ahora, después de que la hermana de Ian García, excompañero y amigo de Gómez, se presentó en los foros de TV Azteca, Ana María brindó entrevista a TV Notas, en la que afirmó que esto fue un movimiento de la empresa para limpiar su imagen, que no esperaba Eleazar, señalando que su cara fue de desconcierto y no de alegría: "No sé si viste la cara que puso Eleazar, no se esperaba que fuera ella. No puedo revelar quién me lo dijo, pero es una fuente en la que confío. Ni siquiera lo detallé, como me lo contaron. Ella no lo ha querido decir y hasta ahora lo ha desmentido. Muchas personas saben lo ocurrido, no solamente yo".

Manager de Eleazar Gómez niega que haya ruptura y demanda de parte de Miriam, novia de Eleazar #eleazargomez #lagranjavip #vayavaya https://t.co/sB52u81hej pic.twitter.com/4ZcVB1ea9s — Vaya Vaya (@vayavayatv) October 21, 2025

Pero eso no fue todo, pues la presentadora de Imagen TV, señaló que ella sí estaba cerca de interponer la demanda, pero que el circulo cercano del actor de Atrévete a Soñar, le pidieron que le diera la oportunidad de mantenerse en el reality para que pudiera ganar dinero, y eso ha hecho que no se mueva con el tema: "Ella ya estaba dispuesta a recurrir legalmente, pero le han pedido que espere, que lo apoye en 'La granja VIP', que necesita su apoyo. Si ella así lo decide, está en su derecho. Nada más, Miriam, foco rojo. Si ya viste indicios, difícilmente va a cambiar".

Finalmente, Ana María dejó en claro que no tiene nada en contra de Eleazar, pero sabe que no es la persona que quiere fingir ser, y asegura que tarde o temprano la gente lo verá, porque nadie puede mantener una careta las 24 horas del día, todos los días por varios meses: "Nadie juega 24 horas… No puedes estar actuando las 24 horas… Nos empezamos a dar cuenta de muchos detalles de comportamiento de todos. Desearía que esté bien, desearía que fuera mentira, pero el tiempo me dará o quitará la razón".

Yo creo que todos le desean algo bueno porque está ganando dinero. Ojalá controle sus nervios y sus impulsos… Cuando salen varias voces, algo será, pero respetemos el tiempo de cada quien", concluyó.

