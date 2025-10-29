Lupillo Rivera deja en shock al hace íntima revelación de su vida; filtra un inesperado secreto

Ciudad de México.- El reconocido cantante banda, Lupillo Rivera, recientemente ha dado una entrevista en la que ha dejado en completo shock a sus millones de seguidores en redes sociales, debido a que una vez más hizo una íntima revelación de su vida privada que no esperaban, dado a que es uno de sus secretos mejor guardados.

Como se sabe, actualmente el reconocido 'El Toro del Corrido' se encuentra en medio de tremendo escándalo, por su pelea legal en contra de la querida cantante de origen español y nacionalizada mexicana, Belinda, después de que filtrara detalles de su romance secreto y que supuestamente se revelaran fotos y videos en redes sociales, que él afirma fue porque le hackearon el celular y se deslindaba de responsabilidades.

Esto ocurrió debido a las declaraciones que hizo en su más reciente libro biográfico, Tragos Amargos, en el que narra experiencia con sus exparejas, no solo Belinda, y también temas polémicos de su familia, como presuntas confesiones inéditas de su difunta hermana, la más famosa de los Rivera, Jenny Rivera, y polémicas con su sobrina, hija mayor de la querida cantante, Chiquis Rivera, quien salió a desmentirlo de la misma manera.

Como se sabe, Rivera se encuentra en una serie de entrevistas para promocionar su libro ya antes mencionado, y una de estas fue dada a la reconocida presentadora mexicana de espectáculos, Pati Chapoy, a la que por primera vez reveló que sufría de un mal, señalando que era un secreto a voces que ya no podía callar y por primera vez quería hablar: "Sí, he sido infiel… qué te digo, mi debilidad son las mujeres", confesó Lupillo.

Con esto, el exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que en relaciones pasadas sí terminaron a causa de que no puede decir que no a una aventura con una mujer, pues para él, son su mayor debilidad y por ello es que ha tenido también varios problemas, bromeando con muchos de los escándalos a raíz de relaciones sentimentales pasadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui