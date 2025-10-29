Pareja de Emily Estefan, hija de Gloria Estefan, detenida por violencia doméstica y robo

Ciudad de México.- Una nueva noticia rodea a la reconocida cantante Gloria María Milagrosa Fajardo García, mejor conocida como Gloria Estefan; sin embargo, en esta ocasión ella no es la protagonista, ya que quien fue arrestada es Gemeny Hernández, pareja de su hija Emily Estefan. De acuerdo con información de TMZ, se le acusa de robo con violencia agravado y agresión menor.

Según el medio citado, la pareja, que reside en Miami, comenzó a discutir y esto terminó en golpes, pues Gemeny le pegó a la artista en la cabeza con un celular. En ese momento empezaron a forcejear para obtener el dispositivo. Lamentablemente, la joven quedó con un hematoma en el ojo y rasguños en el cuello. Una vez que la situación se volvió insostenible, Emily llamó al 911, por lo que, tras la llegada de las autoridades, detuvieron a Hernández, de 31 años.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que la mujer está siendo investigada por la justicia estadounidense, aunque se desconoce por completo si ya fue liberada. Por lo pronto, la víctima, desde que sucedieron los hechos ayer martes, así como su madre, no se han pronunciado sobre el tema. En TRIBUNA, como es frecuente, estaremos al tanto de cualquier actualización.

Gemeny Hernández y Emily Estefan

Emily Estefan y Gemeny Hernández

Gemeny Hernández es una creadora de contenido que mantiene una relación con Emily Marie Consuelo Estefan, progenitora del productor Emilio Estefan y de la cantante cubana Gloria Estefan. La compositora del tema If I Never Got to Tell You es abiertamente lesbiana desde hace varios años y mantiene una relación con la influencer desde 2016, aunque lo hicieron público en 2017.

A pesar de que en Instagram suelen subir ocasionalmente fotografías juntas, una de las publicaciones más emotivas que todavía está activa corresponde a noviembre de 2024: "El amor es crecer. El amor es ver cómo se desvanece el pigmento de tu cabello, cómo se forman las arrugas en tu rostro, cómo se intensifica la dulzura de tu voz. Casi 8 años, hermosa. Te amo", dice el escrito de Emily Estefan.

Fuente: Tribuna del Yaqui