Productor de Televisa fallece en accidente de moto; novia estremece en 'VLA' al revelar últimos momentos

Ciudad de México.- En medio de una nueva ola de declaraciones cruzadas entre la familia de Nicandro Díaz y Mariana Robles, su última pareja sentimental, la actriz decidió compartir ante las cámaras de Venga la Alegría cómo fueron los últimos instantes de vida del reconocido productor de Televisa. A más de un año de su fallecimiento, la locutora abrió su corazón para hablar del amor, el duelo y las señales que, según ella, siguen manifestándose desde el más allá.

Visiblemente conmovida, la actriz del doblaje mexicano, expresó para TV Azteca: "Muy poca gente me lo ha preguntado… fue un momento muy lindo. Yo creo que se fue tranquilo, estaba muy contento. Esos últimos momentos estábamos felices, disfrutando. Él y yo éramos muy los dos". Mariana aseguró que, tras el accidente en motocicleta que le costó la vida a Nicandro el pasado 18 de marzo de 2024, él no sufrió: "Quedó inconsciente y ya no tuvo dolor ni algo feo… fue como dormirse".

La también actriz compartió que sigue sintiendo la presencia del creador televisivo, de novelas como Gotitas de Amor, de formas que "te vuelan la cabeza". Una de las experiencias más impactantes ocurrió justo al cumplirse un mes de su partida: "Me acosté muy triste y le dije: 'Mi vida, dame una señal'. Él sangraba muchísimo de la nariz, todo el mundo lo sabía. Me duermo y al despertar, ese día, tuve una hemorragia. No te puedes imaginar… yo decía: '¿Qué es esto?'".

Con motivo del Día de Muertos, Robles le dedicó un altar íntimo, decorado con motivos tradicionales: "Todo el tiempo lo tengo, pero ahora le puse más adornitos. Todo el día hablo con él", confesó. Para ella, el vínculo con Nicandro no terminó con su muerte, y asegura que su presencia sigue acompañándola en lo cotidiano.

Al ser cuestionada sobre si planea iniciar un proceso legal contra la exesposa de Díaz o sus hijos, quienes, a pesar de tener medidas cautelares, continúan hablando de ella, Mariana fue clara: "Las medidas están. Todo lo que se manda va a la fiscalía y se va metiendo en la carpeta. No sé cuáles sean las consecuencias, pero todo tiene que tener una consecuencia. Ya que acabe este tema. Estoy supercansada".

La relación entre Mariana y Nicandro fue discreta pero sólida. Tras la muerte de Díaz, ella ha enfrentado no solo el duelo, sino también señalamientos públicos que han complicado su proceso emocional. En medio de todo, su testimonio revela una historia de amor profundo, marcada por la espiritualidad, la memoria y el deseo de paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui