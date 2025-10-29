¿Sí la golpeó? Cristian Castro al fin se sincera tras episodio de 'agresión' a su madre, Verónica Castro

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Cristian Castro, volvió a estar en el centro de la polémica tras resurgir los rumores sobre una supuesta pelea física con su madre, la actriz y también cantante, Verónica Castro. Por primera vez, el intérprete de Azul decidió hablar abiertamente sobre este episodio, aclarando los hechos y desmintiendo las versiones que lo señalaban de haberla violentado.

Durante una entrevista con el programa argentino Intrusos, Cristian confirmó que sí existió una confrontación con su mamá, pero aseguró que la situación ha sido exagerada por los medios. "No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. Bueno, o sea, no estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos fue difícil", explicó el cantante.

El intérprete de Mujer de Madera rechazó de manera tajante que hubiera existido violencia física grave: "Fue de empujones, o sea, no, fue de jóvenes y bueno, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, nunca, para nada golpes”, afirmó, tratando de poner fin a las especulaciones que han circulado. Además agregó: "No, imagínense ustedes y yo, en algún momento voy a perder yo el control y empezar a golpear, menos a mi madre, nunca en la vida".

Tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto, ¿no? O sea, mi mamá, pues representa algo muy grande. Yo también para ella, somos como un objeto que es nuestro, ¿no? O sea, yo soy suyo y ella es mía", señaló.

El tema volvió a cobrar fuerza luego de que la conductora Yolanda Andrade asegurara públicamente que Cristian había agredido físicamente a la reconocida actriz y conductora. Andrade dio a conocer esta versión durante una entrevista en 2020, señalando que Verónica había sido víctima de su hijo. Estas declaraciones generaron una gran controversia en el medio del espectáculo, ya que implicaban un acto de violencia familiar que hasta entonces no se había confirmado.

De acuerdo con diversas versiones, el presunto motivo de la pelea habría sido una fuerte discusión relacionada con las decisiones personales y sentimentales. El solista reconoció que la actriz de Rosa Salvaje no estaba de acuerdo con su matrimonio, lo que habría causado tensión entre ambos. Por su parte, Andrade sugirió que la disputa también se habría originado por temas vinculados a la relación entre ella y Verónica, lo que complicó aún más la historia.

En la misma charla con Intrusos, Cristian estuvo acompañado de su actual novia, la argentina Mariela Sánchez, con quien se ha especulado que planea llegar al altar. Sin embargo, los dos negaron tajantemente que existan planes de boda: "No, nada, disfrutamos, disfrutamos todos", aclaró Mariela. Cristian añadió que su relación atraviesa un buen momento y que están "germinando bien" su vínculo, sin prisas por formalizar. Estas declaraciones contrastan con versiones difundidas en México, donde se aseguraba que la pareja ya estaba comprometida.

Tras las declaraciones del denominado 'Gallito Feliz', el programa Venga la Alegría buscó la reacción de su manager, Darío de León, quien aseguró no estar al tanto de la polémica: "Yo no estoy enterado de eso, ni me enteré de las declaraciones. Sí, sí he tenido comunicación constante con él. Sigue bien, sigue muy bien". Es así como Cristian Castro busca cerrar el capítulo de rumores sobre un supuesto acto de violencia hacia la mujer que le dio la vida, dejando claro que, aunque han tenido diferencias, su vínculo sigue siendo de cariño y respeto mutuo, mientras continúa enfocado en su vida personal y sentimental.

¡Revive el momento! Cristian Castro habla por primera vez de los jaloneos y empujones con su mamá Verónica Castro en el pasado.



