"Tienen a mucho pend...": Actor de Televisa destroza a TV Azteca y crítica a empleados por este motivo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y productor de origen mexicano, Alejandro Camacho, recientemente brindó una entrevista en la que no tuvo reparo alguno al momento de destrozar a TV Azteca, y asegurar que no entiende como es que no hacen mejores producciones, y lanzó severas críticas a sus empleados, mencionando que en su opinión personal ve que "tienen a mucho pend...." trabajando, por este poderoso motivo.

Camacho en el año de 1980 se lanzó a la fama con el filme En La Tormenta, y no fue hasta en el 85 que debutó en los melodramas, en El Ángel Caído, seguido de importantes producciones que marcaron un precedente de éxito impresionante tanto en su carrera como en la televisora San Ángel, en proyectos como El extraño retorno de Diana Salazar y Cuna de Lobos. Pero, en una ocasión también fue parte del Ajusco en melodramas como Entre correr y vivir.

Después de dicha experiencia en la televisora de Ricardo Salinas Pliego, Camacho no ha regresado a dicha empresa y ha tenido más trabajos en la de Emilio Azcárraga, sin embargo, pese a que no estuvo más tiempo en TV Azteca, nunca había hecho comentarios negativos en su contra, hasta este momento, en el que estaba en una entrevista con la reconocida periodista mexicana, Adela Micha.

El villano de ALEJANDRO CAMACHO muy bueno, es de mis villanos favoritos junto con el de BRUNO de BAJO LA MISMA PIEL y su look de BART SIMPSON muy de moda en aquellos años pic.twitter.com/7dK4zs9MKj — Los_80 (@Los8015) October 26, 2025

Durante su participación en el programa de La Saga, Alejandro declaró que no tiene nada en contra de Ricardo Salinas, ni de Benjamín Salinas, que son los altos mandos de la televisora, pero que por alguna extraña razón, pese a tener buena infraestructura y un gran presupuesto, al final del día, siempre terminan invirtiendo mal, malgastando el dinero, haciendo una producción terrible, además de señalar que los empleados son maltratados.

Según el exesposo de la difunta Rebecca Jones, los altos mandos y productores no trataban bien a los actores, que siempre había fallos en pagos en ocasiones y no tenían mucha visión, destacando que él no entendía los intereses que tenían para no poner primero lo que sí les dejaría éxitos de verdad, pero que al final del día, ellos sabían que hacer con el dinero que tenían para sus producciones.

Siempre lo he dicho!

Si Azteca fuera bien manejada, con toda la lana que tienen serían imparables.

Pero preferieren seguir siendo los “Nuevos ricos” y hacer gatadas tras gatadas. https://t.co/Cvf0ioAt8b — El Chismecito (@elchicocriticon) October 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui