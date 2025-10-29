VIDEO: Chuy Lizárraga canta en bloqueo carretero en apoyo a agricultores y visualiza sus demandas

Ciudad de México.- El cantante sinaloense Chuy Lizárraga sorprendió a automovilistas y manifestantes al cantar a pie de carretera durante uno de los bloqueos que realizaron agricultores en distintos puntos del país. Durante un recorrido por carretera en Morelia, Michoacán, vivió una experiencia inesperada al quedar detenido en un bloqueo organizado por campesinos. Lejos de mostrarse molesto, el intérprete sinaloense decidió sumarse al ambiente con una actitud empática y festiva, transformando la espera en un momento de convivencia.

El video que rápidamente se volvió viral en redes sociales donde se observa que el artista descendió de su vehículo y se acercó a los manifestantes, quienes mantenían cerrada la vía como parte de una propuesta. En lugar de tensión, el ambiente se tornó cordial: Los campesinos ofrecían agua, pan, refrescos y comida a los automovilistas varados. Lizárraga explicó la situación con serenidad y humor: "Los muchachos le quieren decir una cosa a toda la gente; hay agua, están dando panes, refrescos, uno que otro taquito… nomás quieren que se oiga la cosa".

En medio del bloqueo, Chuy Lizárraga decidió regalarles a los presentes un momento musical. Interpretó fragmentos de 'Me gusta cantarle al viento' y 'La Feria de las Flores', canciones emblemáticas del repertorio mexicano. Su espontáneo gesto fue recibido con entusiasmo por los manifestantes, quienes agradecieron la cercanía del artista.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron la actitud del cantante, quien en lugar de quejarse, optó por compartir su talento y apoyar a los campesinos. El momento se convirtió en símbolo de empatía y conexión entre el pueblo y sus figuras públicas. Lizárraga, conocido por su trayectoria en la música regional mexicana y por haber sido parte de 'La Adictiva', aprovechó la ocasión para mostrar que la música puede ser un puente en medio de la incertidumbre. Su reacción contrastó con la de otros automovilistas, quienes se mostraban impacientes ante el retraso.

El gesto también sirvió para visibilizar las demandas de los campesinos, quienes buscaban que su voz fuera escuchada. En palabras del cantante, "no crean que la cosa está muy a huevo", refiriéndose a que los organizadores del bloqueo estaban permitiendo el paso a personas con urgencias médicas o necesidades especiales. Este episodio confirma que, incluso en medio de la adversidad, el arte y la solidaridad pueden transformar el entorno. Chuy Lizárraga no solo cantó: Se convirtió en parte de una causa, regalando a los presentes un momento de alivio, respeto y comunidad.

