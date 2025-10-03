Alexis Ayala, tras 'LCDLF México', enfrenta acusaciones de maltrato de actriz de Televisa

Ciudad de México.- Después de que el villano de melodramas quedara en sexto lugar en el popular reality La Casa de los Famosos México, edición 2025, salió a enfrentar el mundo real, lo que incluye las fuertes acusaciones que tiempo atrás realizó su exnovia, Paty Díaz, quien en redes sociales publicó un video en el que declara directamente que Alexis Ayala intentó quitarle la vida junto a su hijo.

"Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: 'Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran' ", aseveró la actriz que interpretó a la hermana de Rubí (2004). Además, agregó que habló tras 20 años porque nunca es tarde: "Es difícil. Esta es una parte de mi historia que la comparto y lo hago. Sé que son 20 años después. ¿Y por qué ahora? Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y tal vez a alguien le sirva esto (…) Por eso lo hago después de 20 años".

En su momento se le cuestionó a la actual pareja del actor de Televisa y Cinthia Aparicio prefirió mantenerse totalmente al margen, por lo que únicamente mencionó que aclarar la situación le correspondía a su esposo, pues cuando ocurrieron los presuntos hechos ella aún cursaba la primaria. Además, recalcó que está con un hombre que la respeta, la ama y que las mujeres de su familia son lo más importante.

Alexis Ayala y su actual esposa

Alexis Ayala rompe el silencio

Cuando fue invitado al programa de espectáculos Vaya, Vaya, el artista, pese a las preguntas de las conductoras, decidió dejar el tema a la deriva: "La vida es muy hermosa como para guardar resentimientos y cosas de las que hay la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad, como ponerme a aclarar cosas. No está en mi interés", recalcó el hombre de 60 años, de quien aseguran que Ana Brenda Contreras fue la joven con la que le fue infiel a Paty.

Por su parte, hasta el momento la supuesta afectada no ha emitido ninguna opinión; sin embargo, en nuestro medio de comunicación, TRIBUNA, estaremos al pendiente de cualquier actualización. De hecho, se espera que en las próximas entrevistas los reporteros vuelvan a abordar el asunto con Alexis, ya que este tema generó una gran controversia entre los usuarios de redes sociales.

