Alfredo Adame defiende a Belinda: Arremete contra Lupillo Rivera: "Es un vulgar misógino"

Ciudad de México.- El polémico actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, acaba de brindar una entrevista en la que salió en defensa de la joven cantante, Belinda, después de que se viralizaran las declaraciones del cantante de corridos, Lupillo Rivera, con respecto a su fugaz romance en el 2019. El histrión no dudo en arremeter en su contra y ante las cámaras lo tachó de ser "un vulgar misógino".

En su nuevo libro, Tragos Amargos, Lupillo habló de su romance con Belinda, asegurando que querían ser padres de gemelas, pero que ella le fue infiel. Ante esto, la intérprete de Bella Traición, cuando se le cuestionó al respecto, simplemente se deslindó de lo que dijo el cantante y destacó que no piensa tocar temas irrelevantes: "No hablo de personas irrelevantes, gracias. Estoy acostumbrada que siempre usen mi nombre para decir todo tipo de cosas. No, no, es que no, no tengo nada que hablar al respecto. Gracias. Ay, no, qué raro".

Ante esto, el próximo participante de La Granja VIP, declaró que él no cree en lo que dijo el hermano tan polémico de la cantante, Jenni Rivera, : "¿Tú crees que Belinda va a querer tener hijos con ese sapo tetón?, yo creo que más bien, Belinda no tuvo la fuerza y el carácter para pararle el alto cuando este empezó a soltar el rumor de que andaba con ella y hasta se la tatuó, ¿Tu crees que ese ángel hermoso, con la carrera que tiene, va a necesitar de este sapo tetón?".

¡Belinda es CAPTADA a su regreso de París y REACCIONA las declaraciones de Lupillo Rivera sobre una supuesta relación amorosa y la formación de una familia! ¿Qué te parecieron sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/sP16p1vzYS — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 1, 2025

Tras esto, el exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que nadie debería de creerle a Lupillo, y que su libro de seguro sería un fracaso total porque su vida es "estéril", que no tiene sentido saber, además de acusarlo de homofóbico y un malandrín: "Es un mitómano, un mentiroso, un tipo bajo, vulgar, no creo que venga un solo libro, no creo que haya alguien en su sano juicio que le interese conocer la vida estéril de Lupillo Rivera. Es un misógino en grado extremo, es un homófobo en grado extremo y es un malandrín".

Finalmente, el actor de melodramas como Pícara Soñadora, declaró "Tengo un deseo, echarlos al escusado y bajarle a la palanca, ¿qué les puedes desear a ese tipo de personas?, una ruca en decadencia que se agarra a un ignorante para hacerse famosa".

"Es un mitómano": Alfredo Adame despotrica contra Lupillo Rivera, quien reveló los planes que tenía con Belinda cuando fueron novios.



Fuente: Tribuna del Yaqui