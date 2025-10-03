¿Azul o rojo? Producción de 'Exatlón México' filtraría por error al primer atleta eliminado

Ciudad de México.- Una vez más, se ha desatado el escándalo con Exatlón México, debido a que la producción se equivocaría terriblemente en las redes sociales, pues a través de sus cuentas oficiales aparentemente filtraron al primer eliminado de esta nueva temporada, que según lo visto en la imagen sería un azul. Como se sabe, a lo largo de la semana, se ha dicho que el campeón de la segunda temporada, Aristeo Cazares, se integra la próxima semana, y por ende un rojo saldría, pero con esto quedaría anulado el spoiler.

El pasado lunes 29 de septiembre, oficialmente comenzó la nueva temporada del reality show de TV Azteca, en el cual se pueden ver a atletas de primer ingreso y a las leyendas de temporadas pasadas, como Mati Álvarez y Doris del Moral. Como ha sido costumbre desde la segunda temporada, hay redes sociales especializadas para brindar spoilers del programa, ya que al ser grabado, lo que se ve en televisión tiene una semana que se grabó.

Por este motivo, se sabe muchas cosas antes de que salgan en televisión, como pasó el pasado jueves 2 de octubre se dijo que la Villa 360 sería una vez más del equipo azul, o que la primera Medalla Femenil sería ganada por la máxima ganadora del reality show del Ajusco. Pero ahora, a pocos días de que se viva el primer Duelo de Eliminación, ha sido la propia producción de la emisión la que reveló quién saldría de competencia.

Alexis aprovechó la gran ventaja que le sacó a Mono en el circuito y puso el marcador 2 - 7 favor Azules. pic.twitter.com/EEw86m6TSl — Exatlón México (@ExatlonMx) October 2, 2025

Esto pues a través de sus redes sociales como Instagram, los encargados de estas compartieron un breve video en el que aparece la imagen y el nombre de Ernesto Cazares, con un fondo azul con marco rojo, y las letras grandes blancas que dicen: "Eliminado", lo cual sería la confirmación de que el próximo domingo 5 de octubre, los azules serían los primeros en perder a un elemento, aunque hayan dominado toda la semana.

Cabe mencionar que dicha publicación en las redes sociales del reality deportivo, fue eliminado casi de inmediato, pero hubo personas que lograron hacer una captura de pantalla casi al segundo de que fuera compartido y lo difundió por redes sociales. Hasta el momento, la producción de la emisión no se ha pronunciado al respecto, pero muchos señalan que solamente podría ser que se prepararon para los eliminados a lo largo de la temporada y solo se equivocaron en subir las imágenes.

Ernesto sería el primer eliminado. Instagram @spoilerexatlon

Fuente: Tribuna del Yaqui