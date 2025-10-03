Belinda, Kenia Os y Danna Paola confirman colaboración: ¿Cuándo saldrá el tema de la 'Trinidad del pop mexicano'?

Ciudad de México.- Belinda, Danna Paola y Kenia Os expusieron el lado más íntimo de su amistad y cómo es la dinámica al reunir a tres de las más grandes artistas de pop en el país y. En el canal de YouTube de Apple Music, las cantantes publicaron su primer podcast en donde hablaron de sus carreras, el empoderamiento, así como también anunciaron su primera colaboración dentro del estudio.

"Estoy muy emocionada por esa canción" expresó Kenia. "No puedo estar más feliz de que logremos esta colaboración, que, aunque nuestros agentes es una locura, nuestros equipos están trabajando durísimo", agregó Danna, dejando en claro que el proyecto ya está en marcha".

Belinda, Kenia Os y Danna Paola confirman colaboración juntas. Créditos: Youtube

En el episodio donde las cantantes dejan ver su complicidad y buena química, Belinda y Danna bromearon con Kenia Os asegurando que está disfrutando de su "año sabático en el amor" por la relación con Peso Pluma. "Por primera vez en mi carrera me tomé un año para no estar de tour", comentó la influencer, a lo que Belinda reaccionó con apoyo y recalcó: "Mientras estés feliz, te tienen que apoyar y entender. Nosotras que te queremos y te vemos feliz, pues obviamente te apoyamos".

La hermandad entre las tres artistas se reflejó incluso en cómo se identificaron con personajes animados. "Se confirma que se viene una canción de la Trinidad del Pop Mexicano con las chicas, Las Chicas Superpoderosas..."Yo soy 'Bellota', recalcó Danna. "Yo soy 'Burbuja'", señaló Beli. "Por alguna razón, a mi me encanta 'Bombón'", confesó Kenia.

Lejos de mostrarse como princesas de cuento, coincidieron en que prefieren a las villanas, por ser más 'honestas' y con más carácter: "Sí, soy Team Princesas, pero es que son muy mustias a veces, entonces a las princesas como que hay que decirles: 'No, hermosa, no vayas por él'", indicó Danna. Con esta inesperada unión, Belinda, Kenia Os y Danna Paola no solo consolidan lazos de amistad, sino que también prometen entregar uno de los sencillos más icónicos y esperados de la música pop mexicana.

Belinda recientemente confirmó colaboración musical junto a Kenia OS y DANNA. uD83CuDDF2uD83CuDDFDpic.twitter.com/HRvo6kBVyA — Kenia Os Charts (@KeniaOs_Charts) August 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México