Blake Lively y Ryan Reynolds estarían separados; lo mantendrían oculto por pleito legal

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo parece indicar que uno de los matrimonios de Hollywood más estables, está a puto de venirse abajo, debido a que se ha dicho que Blake Lively y Ryan Reynolds, habrían caído ante las presiones de los últimos meses y actualmente estarían separados, pero, que al parecer, tomarían la decisión de mantenerlo oculto al ojo público para evitar más problemas ante el pleito legal con Justin Baldoni.

Como algunos sabrán, la actriz de Gossip Girl tuvo algunos problemas con su coprotagonista de Cerrando el Circulo, que por desgracia no han hecho más que aumentar conforme pasa el tiempo, pues escaló de un nivel mediático hasta llegar al tema legal, en el que Baldoni interpuso una demanda por 400 millones de dólares a causa de una supuesta difamación en su contra de los famosos esposos al tacharlo de ser un "depredador sexual".

A lo largo de esta batalla legal, el actor de Deadpool se ha mostrado incondicional con su esposa, siempre apoyando cada paso, pagando sus abogados y emitiendo comunicados para defenderla de la opinión pública y legal, manteniéndose a su lado en estos momentos tan complicados. Pero ahora, todo parecería indicar que la situación los habría sobrepasado como pareja y estarían en proceso de separación.

Según la influencer Linda Zetina, de buena fuente sabría que Blake y Ryan tendrían un par de meses separados y que Reynolds ya le habría dejado de pagar los abogados a la protagonista de Miedo Profundo, a causa de todo este circo mediático en el que sus vidas se han visto sumamente cuestionadas,

Aseguran que Blake y Ryan estarían separados. Instagram @linda.zetina

Fuente: Tribuna del Yaqui