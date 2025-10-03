Cazzu impacta al decir la injusticia con la que crece Inti por ser hija de Christian Nodal

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante argentina, Cazzu, acaba de brindar una entrevista en la que una vez más se sinceró sobre su vida como madre, e impacto al declarar que su pequeña hija, Inti Nodal Cazzuchelli, por desgracia iba a tener que crecer con una gran injusticia, muy diferente a la que ella vivió, solamente por ser hija de Christian Nodal, y de ella, a causa de su vida como cantantes.

Hace un par de días, se estrenó el capítulo del podcast Un elefante en la habitación, de la revista Marie Claire Colombia, en la que la rapera argentina, habló sobre su vida como madre, y lo mucho que considera el preservar sus valores y pasarlos a la pequeña, aunque le cuesta mucho pensar en su pequeña como una mujer: "Me cuesta imaginarme a Inti tan grande. Yo siento que ella va a tener una vida tan diferente a la mía, que lo único que me interesa es preservar sus valores".

Ante esto, la intérprete de Nena Trampa, declaró que le encantaría que su hija al crecer sea respetuosa, amorosa, gentil y que le importe todo lo que rodea su mundo, y que no se deje de vencer por las injusticias que van a rodearla a lo largo de su vida, así como le pasó a ella: "Me gustaría que sea quien quiera ser pero que sea una persona respetuosa, que le importen los otros, que le importe el mundo que la rodea, que le importe su familia, que tenga bondad en su corazón, que no sucumba a la maldad, que las injusticias no la derroten tampoco".

En cuanto al tema de injusticias, Cazzu, declaró que contrario a ella, la menor no va a tener las mismas injusticias como ella, pues en realidad las suyas serán enfocadas por ser su hija y la del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, pues será constantemente señalada como la hija de, en vez de ser vista por ser ella: "Ella va a crecer con otro tipo de injusticia, como la de: ‘es hija de’, y eso va a ser un camino que siento que se va a construir y lo voy a ir construyendo de a poquito, no me quiero adelantar, pero espero que ella se sienta orgullosa de la mamá que tiene".

#AWWW | Cazzu compartió recientemente unas fotos con Inti, pero se robó el corazón de sus fans al compartir un video de la pequeña cantando "Estrellita, ¿dónde estás?" uD83EuDD79?uD83CuDFB6



Parece que Inti podría seguir los pasos de su mamá en la música. uD83EuDD2D?? pic.twitter.com/XFnGMeTP1M — El Heraldo de México (@heraldodemexico) October 2, 2025

Pero, dejando de lado estas situaciones, la creadora de Con Otra, destacó que es feliz siendo madre, que ha aprendido muchas cosas nuevas de ella misma, y que se siente realizada con su nueva etapa musical y de sus talentos, como la actuación: "Estoy muy feliz, soy mamá, saqué mi nuevo disco. Ha sido un año de experiencias muy nuevas para mí, filmé una película, cambié un poco mi música, me encanta. Estoy en estos momentos de descubrimientos".

Finalmente, declaró que actualmente, como madre, puede decir que está orgullosa con lo que hace, porque su hija la ama tanto que la ve arreglada o haciendo algo, y se siente maravillada de verla de esa manera y siempre le dice "woow mamá", y que tiene muchos de sus gestos y tonos: "Algo que a mí me genera mucha felicidad es que yo veo que para ella yo soy algo muy preciado. Cuando yo me pongo un vestido y me pongo mis zapatos y ella me mira (y dice) 'Wow mamá', me destroza".

¡Cazzu NO quiere que su hija, Initi, sea conocida como "La hija de..." en el FUTURO! ¿Qué te parecen sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/XM5qRteBJM — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui