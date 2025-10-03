"Es un berrinche": Julián Gil se le va a la yugular a Marjorie de Sousa por este motivo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Julián Gil, acaba de brindar una entrevista en la que no tuvo reparos al momento de irse a la yugular de su expareja, la también estrella de melodramas venezolana, Marjorie de Sousa, a causa del fuerte motivo de su pelea constante por la posibilidad de ver a su hijo em común, el pequeño de ya siete años, Matías Gil de Sousa, asegurando que no tiene más razones que "un berrinche".

Desde hace más de cinco años que Marjorie y Gil, que se enamoraron al grabar Hasta El Fin Del Mundo, pelean la custodia de su único hijo en común, que ganó y tiene Sousa. El villano de melodramas ha sido claro y conciso con respecto al hecho de que legalmente no va a pelear más, pero que mediáticamente sí y va a demostrarle a su hijo que jamás se rindió, y quiere que sepa que cuando tenga la edad de decidir, lo recibirá con los brazos abiertos.

En un encuentro con medios de comunicación como Sale el Sol, Julián declaró que sigue sin saber en concreto el motivo por el que Marjorie no lo deja ver a su hijo, destacando que él sí cumplía con sus obligaciones, y que si ella no sale a hablar del tema, es porque no tiene una razón real, y todo el meollo del asunto es por un berrinche que está haciendo para hacerle daño a él, sin darse cuenta que lastima más a su hijo en común.

Tras esto, decidió hablar en cuanto al tema de Gabriel Soto, y haber asegurado que Marjorie se metió en su relación cuando estaba con Geraldine Bazán y que ella sería la responsable de la separación y no Irina Baeva, el actor argentino afirmó que él está dispuesto a hablar cara a cara con el actor

Finalmente dijo que Valeria Marín

Julián Gil DESCONOCE la razón por la que Marjorie de Sousa NO deja que vea a su hijo. ¿Qué OPINAS de sus palabras? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/oT3x8alqhf — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui