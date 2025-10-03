'Exatlón México': ¿Quién gana HOY la Supervivencia? Resumen de este viernes 3 de octubre

Ciudad de México.- Apenas es su primera semana al aire, y ya se logró estallar las tensiones en el Exatlón México, debido a que se va a desatar tremenda pelea entre tres atletas, a causa de toda la presión que se verá este viernes 3 de octubre del 2025, que se ha revelado en el más reciente resumen que se ha liberado, revelaron quien gana hoy la Supervivencia, en sus dos duelos, ¿la noche será azul o roja?

A tan solo unos cuantos días del inicio del reality deportivo de TV Azteca, las cosas se están calentando, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y ser el primero que deba de irse para ir formando una idea de lo que se pueda esperar a lo largo de competencia, de la cual solo un hombre y una mujer van a lograr coronarse como el campeón masculino y femenino, que pese a tan poco de su estreno, ya hay favoritos.

Según el canal de YouTube de DTM Spilers, que se dedica a dar esta clase de spoilers, comentó que mientras que los rojos y los azules se enfrentan en la Supervivencia, buscando dejar fuera del Duelo de Eliminación a sus compañeros, las tensiones entre los rojos van a ir más en aumento, a causa de que ya no están soportando el estar bajo tantas derrotas en el que su efectividad ha estado por debajo del 60 por ciento en general, mientras que los azules dominan.

Benyamin se sincera con Humberto de cómo se siente al estar en Exatlón México. 'Prime Time' le aconseja aprender a canalizar las presiones mentales.



uD83DuDD567:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/UE26sUHutu — Exatlón México (@ExatlonMx) October 3, 2025

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 3 de octubre, se ha dicho que será una victoria de un único color, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero va a ser el dominante en los dos duelos que van a realizarse, agregando a la eliminación a dos de los escarlatas, junto al azul que ya está instalado desde el pasado miércoles 1 de octubre de este 2025. Esto desecharía a idea de que Ernesto Cazares va a ser eliminado.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules podrían perder.

Fuente: Tribuna del Yaqui