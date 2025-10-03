Filtran VIDEO del asesinato a estilista de Ángela Aguilar; le dispararon frente empleados

Ciudad de México.- A días del terrible asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, mayormente conocido por ser el estilista de Ángela Aguilar, a través de las redes sociales, un reconocido periodista, ha filtrado el video del momento exacto en el que le arrancan la vida al famoso experto en belleza. En el material audiovisual se puede ver como un hombre le dispara frente a empleados en varias ocasiones.

La noche del pasado lunes 29 de septiembre, el mundo del espectáculo y todo México quedó conmocionado, al confirmarse la noticia de que el hombre conocido como Mike's Hair, desgraciadamente fue asesinado afuera de su salón de belleza, ubicado sobre la avenida Masaryk, en Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Miguel es principalmente reconocido por su trabajo al lado de Ángela y Kenia Os.

El caso actualmente es uno de los más comentados y polémicos, a causa de que se le ha vinculado con el crimen organizado, pues su muerte es catalogada como un ataque directo, a lo que han sumado que tiene nexos con delincuentes. Hace un par de días, el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, en medios de las investigaciones, compartió un depósito millonario pocas horas antes de perder la vida.

La transferencia se lo hizo a “THE LANDMARK II S. De RL.” Desarrollo inmobiliario en GDL (plaza comercial y departamentos) desarrollados por grupo GFA y THOR URBANA — theViewer (@YHidalgo88572) October 1, 2025

Ahora, el mismo periodista compartió a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, el video del momento exacto en el que se observa como un hombre con casco de motocicleta y ropa oscura, permanece unos segundos frente a un árbol cercano al negocio Micky's Hair Salón Masaryk, y después, mientas que el estilista se encuentra hablando con algunos de sus empleados, se acerca y detona su arma en su contra alrededor de cinco ocasiones.

Después de los disparos a Miguel Ángel, que se encuentra vestido con una chamarra blanca, el agresor logró escapar en motocicleta, con un hombre que ya lo estaba esperando en las inmediaciones del lugar del crimen. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), por esto lo considera un ataque directo, y asegura que este material visual, es fundamental para "identificar la ruta de escape de los responsables".

EL ATENTADO Vs MICKY HAIR

El hombre de chamarra blanca es Miguel de la Mora.

Platicaba con sus empleados, y regresó a la puerta del edificio.

Ahí llegó el sicario.

Va de negro y casco.

Le disparó en 5 ocasiones y huyó.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX lo buscan.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/Ob6ZXuScIQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui