Horóscopos de HOY viernes 3 de octubre por Mhoni Vidente: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- El viernes llega cargado de nuevas energías y cambios que marcarán la vida de cada signo zodiacal. De acuerdo con el horóscopo de Mhoni Vidente, la pitonisa más querida de la farándula, este 3 de octubre de 2025 será un día para poner en orden los asuntos personales, tomar decisiones importantes y aprovechar oportunidades inesperadas que pueden transformar tu camino.

Los horóscopos de hoy indican que signos tendrán un impulso en el amor, otros vivirán momentos de tensión en el trabajo, pero todos recibirán señales clave para encaminarse hacia un mejor cierre de semana. ¡Aquí toda la información!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY viernes 3 de octubre de 2025: Predicciones de amor, dinero y más

Aries

Este día será clave para resolver situaciones laborales que venías posponiendo. Surgirá una propuesta de colaboración que te dará estabilidad. En el amor, una conversación pendiente traerá claridad y unión.

Tauro

Tu signo estará rodeado de buenas noticias económicas. Es un momento ideal para organizar deudas y planear nuevas inversiones. En lo personal, evita discusiones familiares innecesarias, mantén la calma.

Géminis

La creatividad estará a tu favor, úsala para impulsar proyectos profesionales. Una amistad te buscará con un consejo que podría cambiar tu manera de ver un problema. En el amor, los solteros recibirán un mensaje inesperado.

Cáncer

Hoy será un día para cuidar tu salud y descansar mejor. En el trabajo, se recomienda paciencia frente a retrasos. Una noticia en tu hogar llenará de alegría el ambiente. Confía en tu intuición.

Leo

Tendrás avances importantes en lo laboral y reconocimiento de superiores. En el amor, es momento de dejar el orgullo y dar el primer paso para solucionar un malentendido. Mantente abierto a nuevas amistades.

Virgo

Un día propicio para cerrar ciclos y soltar situaciones que ya no te aportan. La energía astral favorece cambios positivos en el área profesional. En lo personal, un reencuentro será decisivo.

Libra

Tu signo estará muy favorecido en asuntos legales y trámites pendientes. Evita gastar de más en cosas innecesarias. En el amor, el día se presta para planear actividades románticas que fortalezcan tu relación.

Escorpio

La jornada estará marcada por la llegada de un dinero extra o un pago atrasado. Ten cuidado con comentarios impulsivos que pueden generar malentendidos.

Sagitario

El viernes se presenta ideal para viajes cortos o reuniones sociales que te llenarán de energía. En el amor, alguien cercano te confesará lo que siente.

Capricornio

Tu disciplina dará resultados y recibirás elogios por tu esfuerzo. Un nuevo proyecto financiero se vislumbra favorable. En tu vida personal, no cierres la puerta a un acercamiento familiar.

Acuario

Día de cambios y sorpresas. En el ámbito laboral, se abrirá una oportunidad de crecimiento inesperada. En lo emocional, evita confrontaciones y busca el equilibrio para no desgastarte.

Piscis

La sensibilidad de tu signo estará más fuerte que nunca. Confía en tus corazonadas para resolver un tema personal. En el trabajo, un reto pondrá a prueba tu capacidad de adaptación. El amor se fortalece con gestos sencillos.

Fuente: Tribuna del Yaqui