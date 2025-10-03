Horóscopos de Nana Calistar para HOY sábado 4 de octubre: ¿Qué le espera a tu signo este fin?

Ciudad de México.- Ya es fin de semana y, si quieres saber qué le espera a tu signo antes que nadie, no dejes de leer las predicciones de la poderosa vidente Nana Calistar, que revelan lo que el destino tiene preparado para ti en el amor, el dinero y el trabajo. En TRIBUNA te compartimos los horóscopos de hoy sábado 4 de octubre para que descubras las señales que marcarán tu camino para este fin de semana; así que toma nota.
- Aries
Basta de andar con gente que no te valora; esa persona que no te pela, ya mándala a volar. Cuidado con las decisiones que se toman de aventón, porque luego andas arrepentido de que ya no puedes dar marcha atrás, así que hay que pensar bien las cosas.
- Tauro
Este mes te va a poner a prueba el chisme que llegará a tus oídos y no te va a gustar nada, así que contrólate. Porque vas a andar con la lengua bien filosa y podrás salir afectado por lo que puedas llegar a decir.
- Géminis
Andas siempre de doble cara; este octubre no será diferente, pero te vas a dar un buen golpe. Todo porque no aprendes que no debes andar cambiando tu esencia para agradar a las demás personas, porque al final eres alguien que no se reconoce.
- Cáncer
Este mes te va a enseñar que vivir en el pasado es perder el presente. Deja de llorar por lo que no fue; ya no fue y no puedes hacer nada para cambiarlo, por más que quieras incendiar el mundo. Abre tu corazón a nuevas oportunidades.
- Leo
Puede que los siguientes días todos tengan los ojos sobre ti y no precisamente con las mejores intenciones del mundo, así que aprende a elegir con quién te rodeas. Cuidado con andar traicionando a tus amistades por un chisme barato.
- Virgo
Si andas soltero, este mes viene con un evento donde vas a brillar y nadie podrá apagar tu brillo; vas a tener muchas miradas sobre ti. Pero no confundas amor de una noche con el amor real, porque luego eres bien enamorado y terminas lastimado.
- Escorpión
Ay, mi Escorpión, siempre andas pensando en el pasado. Ya fue, ya suéltalo y deja de lastimarte. En el amor, no andes de migajero rogando por atención. Tú solo mira para adelante.
- Sagitario
Aguas en cuestiones económicas; este mes se te van a juntar varias cuentas pendientes que tienes y, si no te administras bien, la vas a sufrir porque te meterá en problemas legales.
- Capricornio
Este mes viene con giros que te van a mover el tapete. Por otra parte, analiza bien si realmente hay cosas que necesitas o solo lo quieres por un berrinche. También cuidado con una persona que crees que es de confianza, pero realmente no lo es.
- Acuario
Un encuentro te moverá el corazón y te va a poner muy de buenas. Esa persona puede llegar con buenas noticias. Eres bien fregón para salir de tus problemas, pero siempre tienes la mala costumbre de dejar todo para lo último. Ponte las pilas, porque no todo siempre te va a salir bien por suerte.
- Piscis
No andes cayendo en tonterías que solo te roban la paz. Una noticia repentina te pondrá los pelos de punta, pero no te sofoques, todo en esta vida tiene solución, así que solo confía y da lo mejor de ti.
Fuente: Tribuna del Yaqui / Nana Calistar