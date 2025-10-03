Influencer denuncia a exjugador del Cruz Azul por agresión física; se defiende y responde

Ciudad de México.- La reconocida influencer uruguaya, Antonella Reyes, acaba de brindar una entrevista en la que denunció de agresión física y también sexual, a un famoso exjugador de Cruz Azul durante un fin de semana juntos, asegurando que minimizó el daño que le hizo. Ante esto, el deportista ha empleado sus redes sociales para responderle contundentemente y se ha defendido.

La modelo e influencer, habló para el proyecto Amor y Fuego, en el que declaró que el deportista de nombre Pablo Ceppelini, que actualmente es jugador del Alianza Lima de Perú, la violentó de manera física durante una visita al hogar del futbolista, asegurando que le secuelas físicas y emocionales. La joven de 20 años de edad, mencionó que lo conoció personalmente un viernes y para el lunes se fue agredida.

Según lo declarado por la joven, cuando tuvieron relaciones sexuales, se tornó muy violentó, y que después de que ella le mostró que la hirió de verdad, este le restó importancia y le dijo que solo se le fue un poco la mano, pero que no pasaba nada: "Cuando pasó lo que pasó, le pedí que cambie el pasaje lo antes posible. El primer día todo normal, luego pasó lo del ahorque. (¿Te ahorcó?) Sí, el primer día sí teniendo... Claro que me asusté, si no podía respirar. Lo empujé y empecé a toser. Él me dijo: 'Perdón, se me fue la mano'".

De la misma manera, aseguró que el deportista se volvió posesivo y se transformó radicalmente, y que además de minimizar su daño, también afirmó que Ceppelini la obligó a mantener relaciones íntimas sin su consentimiento, cuando él regresó a casa tras un partido, acusándolo de estar obsesionado con esta situación: "Me despertó porque es obsesivo por tener relaciones y me obligó a hacerlo".

Ante esta situación, el deportista usó su cuenta de Instagram para darle una contundente respuesta a Reyes, asegurando que solamente eran puras difamaciones: "Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad, y menos sobre actos que rechazo". De la misma manera, agregó que tomará medidas legales para defender su honor: "Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo las que afecten mi imagen y reputación. Nadie tiene derecho a manchar mi honra".

Pablo responde a Antonella. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui