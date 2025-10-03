José Eduardo Derbez aclara polémica: ¿Viaje de trabajo o centro de rehabilitación?

Ciudad de México.- Hace unos días se volvió tendencia en redes sociales el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, pues a José Eduardo se le captó en el aeropuerto despidiéndose de su familia. Sin embargo, lo que causó mayor impacto fue que surgieron rumores sobre la posible razón de su viaje. Según estos, se debía a que tendría que acudir a un centro de rehabilitación para atender supuestos problemas con el alcohol.

Cuando se le preguntó a la actriz de telenovelas mexicanas sobre la ausencia de su hijo, declaró que no sabía exactamente cuándo regresaría, lo que aumentó de manera exponencial las especulaciones. Afortunadamente, el propio José Eduardo se pronunció en su perfil de Instagram, donde compartió un par de fotografías desde Madrid, España, acompañadas del siguiente texto: "Siempre para adelante".

En realidad, la razón de su nueva travesía es que, junto a Eugenio y sus hermanos, planean lanzar un nuevo proyecto que promocionarán en el país europeo. De acuerdo con información proporcionada por él mismo, está trabajando en una serie y una película. Cabe destacar que se desconoce por completo si en ambos proyectos colaborará con su familia paterna, aunque se espera que lo comparta.

Publicación de José Eduardo

¿Qué dijo Victoria que generó el malentendido?

"Vengo a despedir a mi hijo, va a un retiro espiritual; a ver cuándo lo sueltan, a ver cuándo deciden que ya está listo", afirmó en aquel entonces la Reina de las Telenovelas. Ahora, el hombre de 33 años aclaró la confusión: "¿Quién dijo eso? Ya sabes cómo es de bromista. Me voy a grabar una película y una serie, dos temporadas. Me pesa mucho, pero también tiene que salir para los pañales".

Los seguidores del actor mexicano le enviaron numerosos mensajes de aliento e incluso algunos que viven en Madrid le dieron la bienvenida con cálidos comentarios en su publicación. De lo último que se sabe sobre los Derbez es que se estrenó la nueva temporada de De Viaje con los Derbez: Japón el 26 de septiembre de 2025 en Amazon Prime Video, en los Estados Unidos, a través de ViX Premium.

Fuente: Tribuna del Yaqui