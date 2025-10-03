Kalimba se pronuncia en 'Hoy' sobre su proceso legal en contra de exestrella de TV Azteca

Ciudad de México.- En medio del proceso legal que enfrenta desde que fue vinculado a proceso por la denuncia de presunto abuso sexual interpuesta por Melissa Galindo, el reconocido cantante mexicano, Kalimba, continúa con sus actividades profesionales y personales. El cantante se encuentra en tratamiento médico, cuidando de su salud física y mental, mientras mantiene una postura prudente ante la situación que atraviesa con la exestrella de TV Azteca.

Con años de trayectoria artística, Kalimba reflexionó sobre su relación con la música y el cariño que le tiene al público: "Creo que fui criado y educado para respetar el escenario y para respetar sobre todo al público. Honestamente, lo dices bien, me apasiona lo que hago. Para mí fue un hobby de muchos años hasta que se convirtió en una profesión. Y cuando entendí que era una profesión, le di la seriedad que requiere. La fama no es mi alimento, el éxito no es lo que persigo, sino el subirme al escenario y que de verdad disfrutemos las dos partes de un concierto por igual".

El intérprete de La Locura de tu Amor, compartió ante las cámaras del programa Hoy cómo ha enfrentado emocionalmente los señalamientos en su contra: "Lo que te hace llevarla ligero es saber amar, saber amar a todos, poder ponerte tal vez en sus zapatos y preguntarte: '¿qué te pudo haber pasado en el corazón para tener ganas de destruir a otros?', No lo sé, pero me duele a mí que tu corazón tenga esa capacidad porque la debes estar pasando peor tú que yo.

De la misma manera, el cantante expresó sentirse en completa paz con él mismo pese a todos estos señalamientos y los ataques del público al creerlo, destacando que considera es lo importante: "Yo que estoy siendo el atacado, estoy en paz. ¿Cómo debes estar tú? Y eso es lo que siento, la verdad es que siento mucho amor, siento mucha compasión y siento mucho perdón por las personas porque esa es la base de que creo en un Dios verdadero".

Finalmente, al ser consultado sobre el avance del proceso legal, el artista explicó que no puede dar declaraciones por indicación judicial sobre esta situación, y no piensa desobedecer: "No es que prefiera, es que literalmente el juez directamente nos pidió que no lo hiciéramos. Mi parte de la cerca cumple al pie de la letra e intento ser respetuoso con los procesos legales por respeto a ambas partes, entonces yo me mantengo ahí.”

Fuente: Tribuna del Yaqui