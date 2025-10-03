Lo que dijo la Casa Blanca sobre redadas migratorias durante el Super Bowl con Bad Bunny

California, Estados Unidos.- Hace un par de días, el asesor principal del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, mencionó en pleno podcast The Benny Show que existía una alta posibilidad de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se presenten en los alrededores del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, sitio donde se llevará a cabo el Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026.

En aquel entonces, el funcionario también arremetió contra Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, pues es de conocimiento público que el artista puertorriqueño no está muy de acuerdo con la forma en que funciona el sistema. Además, en una entrevista con la revista i-D, aseguró que la única razón por la que evitó pasar por Estados Unidos en su gira mundial fue porque no quería arriesgar a sus fans que están de manera ilegal.

En caso de que sí ocurra el concierto, el famoso se convertiría en el primer artista latino masculino en actuar en solitario en el espectáculo de medio tiempo del partido anual que determina al campeón de la National Football League (NFL). Hasta la confirmación de su show, en redes sociales cuenta con más de seis millones de "me gusta" y miles de comentarios felicitándolo por este logro.

Los fans de todo el mundo están emocionados

La Casa Blanca se pronunció sobre el show de Bad Bunny

La Casa Blanca aclaró este viernes que no hay planes concretos para operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La declaración fue realizada por la secretaria de prensa presidencial, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa en Washington D.C., respondiendo a especulaciones recientes. Sin embargo, dejó muy en claro que la administración de Donald Trump siempre arrestará y deportará a los inmigrantes ilegales cuando los encuentren.

Otro asunto que a algunos políticos estadounidenses no les parece es que el intérprete de Tití me preguntó respaldó a la candidata demócrata Kamala Harris en 2024, compartiendo un video de su campaña en Instagram donde Harris denunciaba la respuesta de Trump a los huracanes en Puerto Rico. Un representante del artista confirmó que Bad Bunny apoyaba a Harris, enfocándose en temas de Puerto Rico.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México