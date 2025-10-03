Molotov: Tito Fuentes revela cómo quedó su rostro tras coma y cirugías por adicciones

Ciudad de México.- Hace un mes, Ismael Fuentes de Garay, mejor conocido como Tito Fuentes, de Molotov, anunció que, derivado de sus adicciones, cayó en coma y tuvo que someterse a once cirugías. El integrante de una de las bandas mexicanas de rock más famosas rompió el silencio y compartió una fotografía que alarmó no solo a un par de celebridades del mismo ámbito, sino también a sus fans.

Además de la preocupación por el tiempo que estuvo ausente de sus actividades, sus fieles seguidores temieron que quizá era el fin de la agrupación, aunque después él mismo confirmó que lo habían inducido al coma. Según información de TVNotas, confesó que sus malos hábitos comenzaron aproximadamente hace 30 años, justo cuando se volvió alcohólico, y ahora se manifestaron las secuelas.

De hecho, en su Instagram, la imagen que subió lo muestra prácticamente irreconocible, pues en su rostro se aprecia una cicatriz a lo largo de la nariz y la mejilla, un indicador de los once procedimientos a los que tuvo que someterse debido a sus decisiones destructivas. También escribió un mensaje usando su experiencia para hacer reflexionar a quienes podrían estar a punto de tomar un camino similar.

Imágenes sensibles

El rostro del cantante luce muy diferente

"En realidad, estas heridas vienen de algo que no pude controlar y que actué, lo que sentía, lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil NO VER o NO HABLAR. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?… Bueno, así se puede llegar a ver: no hablar, no cuidarse; así se ven también las heridas del corazón. Cuide su mente, cuide su corazón; cuidar su cuerpo nada más es cuestión de atención y ponerse una chi… ÁNIMO Mis Valientxs".

uD83CuDFA4? ¡No te pierdas Tribuna Top 3 de los Espectáculos con Maja! uD83CuDF89 Descubre los mejores momentos, las noticias más impactantes y las estrellas que están brillando en el mundo del entretenimiento. uD83DuDCACuD83CuDF1Fhttps://t.co/U1vp8Fk64i#TribunaTop3 #Espectáculos #Maja #Entretenimiento pic.twitter.com/6EsdEmxQHT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 3, 2025

Por último, en el pódcast de Javier Paniagua, Tito Fuentes contó que, tras una carrera musical tan extensa, por tocar la guitarra se le generaron problemas en las manos, ya que ahora sufre de rizartrosis en ambas extremidades, un padecimiento degenerativo que deteriora los cartílagos y provoca fuertes dolores. Aun así, él planea volver al cien por ciento a la banda porque Molotov es su vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui