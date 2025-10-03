"Pit* flojo": Susana Zabaleta desata polémica con fuerte mensaje hacia Christian Nodal

Ciudad de México.- La actriz y soprano Susana Zabaleta decidió hablar sobre la supuesta agresión de la cual fue víctima en un aeropuerto por parte de medios de comunicación, pues comenzaron a insultarla debido a una parodia que realizó su novio, el comediante Ricardo Pérez, a través de su pódcast La Cotorrisa, donde se burló de integrantes de programas de espectáculos como Ventaneando.

En entrevista con María Julia Lafuente para Telediario Mediodía, sostuvo que la razón por la que Ricardo hizo lo anterior fue porque, en una ocasión, cuando estaba en una terminal aérea, los paparazzi empujaron a Susana al intentar entrevistar al comediante que la acompañaba. Este se puso furioso y, días después, decidió tomar cartas en el asunto; fue entonces que surgió aquel video que a muchos no les agradó.

Susana culpa a Nodal

Susana Zabaleta arremete contra Christian Nodal

La famosa dejó muy en claro que Ángela Aguilar no tomó las decisiones correctas, aunque lo siguiente sorprendió a varios usuarios en redes sociales, pues la exintegrante de la Orquesta de Cámara de Ollin Yoliztli usó palabras sumamente duras para referirse al sonorense, a quien consideró el mayor responsable de la presunta infidelidad que tuvo como protagonista a la trapera argentina Cazzu.

"Bueno, olvídate. Yo sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal. Perdóname. O sea, el güilo, cochino pi.. flojo es Nodal. Pues sí, es cierto, o sea, sí, el que traicionó a su mujer fue él. Angelita no estaba casada, pero siempre tendemos a abuchear y a decir la mujer es la que tiene la culpa, ¿no? Pero eso sí: 'Detrás de un buen hombre hay una', no detrás, ahora no estamos atrás, ahora estamos aquí, somos una pareja y eso está muy padre. Ni atrás ni adelante".

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, los intérpretes de música regional mexicana no han respondido a estas declaraciones. Cabe recordar que en junio de 2024, Nodal confirmó su romance con Ángela poco después de anunciar su separación de Julieta Emilia Cazzuchelli, con quien apenas meses antes había tenido una hija. La noticia desató una ola de críticas hacia la hija de Pepe Aguilar.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México