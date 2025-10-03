¿Quién asesinó al estilista de Ángela Aguilar? Examigo de Miguel Ángel de la Mora rompe el silencio

Ciudad de México.- Durante los últimos días, el nombre de Miguel Ángel de la Mora no ha dejado de estar en tendencia en redes sociales y medios de comunicación luego de su lamentable asesinato, debido a que surgieron diversas teorías sobre el crimen. Una de ellas se refiere a un hombre identificado como Eduardo Ederly González, quien fue señalado como posible implicado en el asesinato del estilista de Ángela Aguilar.

Tras la grave acusación en su contra, Eduardo reapareció públicamente y defendió su inocencia a través de una entrevista para Imagen Noticias, donde aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades, ya que asegura, él no participó en el crimen. "No, para nada. Te lo vuelvo a repetir, soy una persona que viene de abajo, trabajadora, honesta, leal", declaró el sujeto al ser cuestionado sobre su posible relación con el homicidio.

Como se sabe, el homicidio del dueño de Micky Hair ocurrió la noche del 29 de septiembre afuera de su salón en la exclusiva zona de Polanco, Ciudad de México, cuando fue atacado a balazos por sujetos que lo esperaban a bordo de una motocicleta.

El examigo de Miguel Ángel además desmintió que haya instigado el asesinato como autor intelectual, e incluso, negó tener relación con el crimen organizado. Según investigaciones previas, el estilista había interpuesto una denuncia en contra de Eduardo por presunto fraude y amenazas hace aproximadamente un año, lo que pudo haber generado conflictos entre ambos

Sin embargo, Eduardo explicó en realidad cómo comenzó la fractura con Miguel, a quien incluso llegó a considerar como su "hermano": "Se echa a la bolsa a mis padres, se los gana totalmente y mi padre accede a darle dinero", indicó González, quien también señaló que Miguel Ángel de la Mora lo convenció de realizar la obra de construcción del negocio, valuado en millones de pesos.

Por ahora, las autoridades continúan con la carpeta de investigación abierta y revisan diferentes líneas de indagación, mientras la familia y allegados del estilista esperan que se esclarezca el caso lo antes posible.

Fuente: Tribuna del Yaqui